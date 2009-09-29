Януковича звинувачують у вбивстві Партії регіонів

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович "вбиває майбутнє" Партії регіонів.

Про це в ефірі 5 каналу сказав депутат від фракції регіоналів Василь Кисельов, який подав заяву про вихід з партії.

"Це просто злив партії", - заявив він.

"Переді мною поставили питання здати партію, вказали кому, а це означає здати партію під кримінал у Криму. Ті, хто це затіяв, не думають про майбутнє партії", - сказав регіонал.

"Я не хочу, щоб Партію регіонів, колись монолітну і потужну, очікувала доля НДП або СДПУ(О)", - зазначив Кисельов.

"Я написав заяву до президії, в якій вказав, що я виходжу з партії, і поки цю партію очолює Янукович, тому що він вбиває майбутнє партії, мені в цій партії робити нічого", - сказав депутат.

"Знаю під кого вкладають Партію регіонів у Криму. До мене претензій не було і немає. Мені і Янукович каже: до вас претензій немає, але здай партію і йди в центральний штаб. А я не віддам", - підкреслив він.

Кисельов заявив, що Янукович "говорив у Криму, що це конфлікт між Гриценком (кримським спікером) і Кисельовим". "Я категорично не згоден", - додав депутат.

"До приходу його на посаду спікера у нас було все чудово в організації, як тільки він прийшов вони вирішили майбутні вибори побудувати зовсім за іншим принципом, щоб усі, хто партію створював, були піднощиками снарядів у тих, обклав кримчан, сімферопольців непомірним оброком", - заявив Кисельов.

"Потім я викликав того, на кого вказали пальцем, і сказав: ти що твориш? Він пригрозив ломиком проломити мені голову", - сказав він.

"Тоді я почав активно підтримувати Москаля (начальника кримської міліції Геннадія Москаля) в його боротьбі проти цих елементів. Ми з Москалем в різних політичних силах, на різних полюсах, а за духом ми з ним солідарні", - зазначив депутат.

Кисельов підкреслив, що написав заяву про вихід з партії через небажання, щоб "наші опоненти, в першу чергу з БЮТ, тріумфували, зловтішалися з приводу розколу в Партії регіонів".

При цьому депутат заявив, що його заява ще не розглянута і він поки залишається членом партії.

Українська правда