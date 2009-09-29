Експерти розказали, на чому прокололися Янукович і Яценюк у Ялті

Експерти вважають, що найбільш переконливою у виступах на саміті «Ялтинської європейської стратегії» була прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

На саміті «Ялтинської європейської стратегії» (YES), що відбувся 25-27 вересня, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ та Арсеній ЯЦЕНЮК презентували своє бачення концепції розвитку України. Інститут Горшеніна провів експертне опитування щодо того, яка з концепцій здалася експертам найбільш переконливою.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА, Олексій ГАРАНЬ вважає, що оцінювати треба як стиль і зміст виступу кандидата, так і те, на яку аудиторію він розрахований. У виступі В.ЯНУКОВИЧА політолог не побачив особливо свіжих ідей, натомість побачив ідеї, неприйнятні для європейців: «Наприклад, теза В.ЯНУКОВИЧА про визнання Абхазії і Південної Осетії одразу відлякує від цього політика, що претендує на посаду Президента, який є гарантом територіальної цілісності країни». А.ЯЦЕНЮКУ, на думку експерта, не вистачало визначеності, до якої саме аудиторії він звертається. «Оскільки цей виступ ще передавався в програмі «Свобода слова», тобто дивилася і українська публіка, і західні експерти, треба було виробити відповідний баланс. А.ЯЦЕНЮК же більше орієнтувався на українську аудиторію – там було багато критики з таким емоційним зарядом. А деякі моменти мені здалися не зовсім вдалими – наприклад, згадувався референдум 2000 року і говорилося про те, що його положення досі є актуальними для втілення. Але ж ми пам’ятаємо, що це був референдум, який, власне, проводився з метою посилення влади Леоніда КУЧМИ», - зазначив О.ГАРАНЬ. Більш збалансовано, на його думку, виступила Ю.ТИМОШЕНКО. «Її меседжи для західної аудиторії були дуже чіткими і зрозумілими. І головне, що Ю.ТИМОШЕНКО – на контрасті, скажімо, з В.ЯНУКОВИЧЕМ, дуже чітко наголошувала на тому, що вона є проєвропейським політиком. Я думаю, що це якраз те, чого чекали західні експерти. Їм треба було зрозуміти, чи буде повернення до багатовекторності. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що багатовекторності в розумінні періоду Л.КУЧМИ не буде, що мета України на вступ в ЄС залишається чіткою», - сказав О.ГАРАНЬ.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ не побачив у жодній промові цілісної концепції розвитку України. «Сам формат, те, як воно все там відбувалося, фактично не давало можливості говорити про концептуальні речі. Досить короткі виступи, запитання, які потім виводили на якісь моменти. У даному випадку я не брався би аналізувати якісь концептуальні моменти – це був просто інший формат», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ. Експерт вважає, що усі виступаючі зосередилися на переліку проблем, які є в Україні. «Прем’єр-міністр виступила з позиції того, які є на сьогоднішній день проблеми, що треба зробити, щоб ці проблеми вирішити; наскільки криза безпосередньо вплинула на українську економічну ситуацію, виявила різного роду проблеми, які існували там. Віктор Федорович в традиційному стилі розповів, що в усьому винен Кабінет міністрів, що його уряд був найбільш ефективний і тому треба врятувати країну від цієї влади. Арсеній Петрович говорив більш концептуально, але виступ його був досить загальний, тому що він просто позначав проблеми. Я не можу назвати виступів, які б розглядали концептуальні речі», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Заступник генерального директора Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ зазначив, що вперше найбільш рейтингові кандидати в Президенти України безпосередньо адресували свої позиції до такого поважного форуму. «Але все це відбувалося у форматі запису спеціальних випусків ICTV «Свобода слова», відповідно, всі меседжи звучали не стільки для аудиторії, скільки для трансляції, для виборців України. В цьому була специфіка, тому мені здається, що повноцінної стратегії поки що не вдалося представити ні одному з виступаючих - але, можливо, це і не було метою», - вважає В.ЧАЛИЙ.

За його словами, загалом дуже позитивно був сприйнятий експертами виступ Ю.ТИМОШЕНКО. «Вона виглядала більш контактною в своєму виступі, більш налаштованою на позитивне сприйняття, намагалася показати можливості взаємодії, можливості співпраці, позиції по європейській інтеграції», - сказав експерт.

А.ЯЦЕНЮК, на його думку, показав хороший рівень готовності до спілкування саме із західною аудиторією. «Він говорив дуже системно, відповідав дуже швидко на будь-які запитання. При цьому, як мені здалося, його стиль не був повністю сприйнятий експертами – такий, наступальний, стиль, мабуть, більше був би притаманний мітингу всередині України», - вважає В.ЧАЛИЙ.

В.ЯНУКОВИЧ, на його думку, показав за останні п’ять років серйозний прогрес у спілкуванні з міжнародними експертами. «Він відкрито спілкувався з аудиторією. Але все-таки його підходи як майбутнього лідера нації, Президента, викликали деякі запитання. Тому що те, що можна говорити лідеру опозиції із досвідом прем’єр-міністра – тут він більш вільно почувався. А от з питаннями, які стосуються зовнішньої політики, були деякі проблеми. Поки що його передвиборча риторика не дає відповіді, як він буде діяти як Президент, який керує зовнішньою політикою і сферою безпеки», - сказав В.ЧАЛИЙ.