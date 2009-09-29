ГоловКРУ не коментує заяву Рахункової палати про тендерні зловживання

Голова Головного контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ відмовився прокоментувати інформацію Рахункової палати про порушення Кабінету Міністрів України при проведенні процедури державних закупівель.

«Я не можу підтвердити інформацію Рахункової Палати», - відповів сьогодні на брифінгу М.СИВУЛЬСЬКИЙ на прохання УНІАН прокоментувати заяву Рахункової палати з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата оприлюднила інформацію про те, що уряд в 2008 році і першому півріччі 2009 року ухвалив близько 40 рішень і протокольних доручень щодо проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за неконкурентною процедурою (в одного учасника) на суму близько 52,6 млрд. грн.

У Рахунковій палаті повідомили, що із зазначеної суми за протокольними дорученнями прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА за неконкурентною процедурою було здійснено закупівель на 52,2 млрд. грн., за постановами уряду – на 433,3 млн. грн.

«Без наявності правових підстав для застосування процедур закупівель у одного учасника Кабінет Міністрів України своїми рішеннями (зокрема, протокольними дорученнями) надає можливість замовникам здійснювати закупівлі за неконкурентною процедурою – у одного учасника без узгодження з Мінекономіки», - зазначається в повідомленні Рахункової палати.

За даними відомства, в результаті непрозорої і неефективної діяльності уряду у сфері державних закупівель в 2008 році домінувала неконкурентна процедура закупівель. В цілому за конкурентними процедурами закупівель в 2008 році було укладено договорів на суму понад 86,9 млрд. грн., а за процедурою закупівлі у одного учасника – на суму більш як 80,3 млрд. грн., що становило 48% від всієї суми укладених договорів.