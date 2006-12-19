Поведінку Калашнікова визнали неприпустимою

Верховна Рада України визнала поведінку народного депутата від фракції Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА у конфлікті з журналістами телеканалу СТБ неприпустимою і такою, що вимагає осуду.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 374 народних депутата із 442, зареєстрованих у сесійному залі.

Також парламент визнав, що інцидент між журналістами СТБ та О.КАЛАШНІКОВИМ має ознаки перешкоджання професійній журналістській діяльності.

Верховна Рада закликала Генеральну прокуратуру сприяти завершенню розслідування прокуратурою міста Києва відповідної кримінальної справи.

До цього ВР відмовилася внести у текст постанови пункт про звіт генпрокурора.

За це проголосували лише фракції «Наша Україна» і БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат О.КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

15 грудня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів СТБ з боку народного депутата О.КАЛАШНІКОВА внесла на розгляд парламенту проект постанови, у якій запропонувала депутатам визнати поведінку О.КАЛАШНІКОВА неприпустимою і такою, що вимагає осуду.