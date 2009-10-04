Немиря у Стамбулі розказав, які уроки з кризи винесла Україна

Віце-прем`єр-міністр України, керуючий від України у Світовому банку Григорій НЕМИРЯ переконаний, що Україна, долаючи наслідки світової фінансово-економічної кризи, перш за все має підтримувати реалістичний обмінний валютний курс та стримувати інфляцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це він заявив сьогодні під час виступу на Щорічних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Стамбулі.

«Країни, де було встановлено плаваючий обмінний курс, зазнали значно менших збитків від фінансової кризи», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, уроком світової кризи, зокрема, для України стала необхідність подальшого здійснення структурних реформ. "Незавершеність структурних реформ загострила кризу в нашій державі, тому уряд має намір і надалі прискорювати процес реформ», - наголосив він. При цьому Г.НЕМИРЯ додав, що іншим уроком для України стала необхідність подальшого розвитку процесів європейської інтеграції.

«В часи кризи ми потребуємо більше Європи в Україні», - сказав Г.НЕМИРЯ, зауваживши, що сьогодні Україна не має фінансової підтримки від ЄС, тому необхідним є переконувати ЄС у важливості наближення України до Співтовариства.

Віце-прем’єр зазначив, що Україна вже зробила низку важливих кроків на цьому шляху. «Сформовано чіткий порядок денний європейської інтеграції: Україна продовжує переговори щодо поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, триває процес приєднання до Європейського Енергетичного співтовариства, продовжуються переговори у транспортній сфері та інших галузях», - підкреслив він.

Підсумовуючи, Г.НЕМИРЯ висловив думку, що «найважчі часи для України вже позаду, але це не означає, що уряду вже не потрібно приймати важких, але необхідних рішень. Криза – це час, який не потрібно втрачати, це можливість для нас стати ще сильнішими».