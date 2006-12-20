Кириленко: Наша Україна ініціюватиме відставку Кабміну

Фракція «Наша Україна» ініціюватиме питання дострокової відставки усього складу Кабінету Міністрів у зв’язку з постійним порушення чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи відмову впустити міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА на засідання уряду.

Він наголосив, що Б.ТАРАСЮК виконує обов’язки міністра закордонних справ згідно з указом Президента. При цьому, за його словами, керівництво зовнішньою діяльністю є прерогативою Президента України навіть в умовах дії нової редакції Конституції.

«Якщо міністр бере участь у всіх протокольних заходах, то він має брати участь і у засіданні Кабінету Міністрів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Депутат зазначив, що у правлячої коаліції не зникає звичка діяти поза законом.

«Ми маємо жорстко реагувати на такі дії, і будемо звертатися до судових інстанцій, але політичним наслідком такої зневаги до інших політичних сил має бути відставка Кабінету Міністрів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня ухвалила постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва припинив дію ухвали, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

Сьогодні Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну. Зокрема, депутати від Партії регіонів заблокували вхід міністру.