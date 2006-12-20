Янукович прийняв рішення щодо Тарасюка

Уряд звернеться до Верховної Ради і Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням призначити тимчасово виконуючого обов’язки міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам після засідання Кабінету Міністрів, коментуючи інцидент з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ, який планував взяти участь у засіданні уряду.

«Сенсації не буде. Ми розглянули питання щодо інциденту з ТАРАСЮКОМ і прийняли рішення звернутися до ВР і до Президента у зв’язку з ситуацією, яка склалася у Міністерстві закордонних справ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністрів уточнив, що прохання полягатиме у визначенні особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки глави МЗС. «Згідно з положенням про Міністерство закордонних справ, тимчасово виконувати обов’язки міністра повинен перший заступник міністра», - відзначив він.

«Краще було б, щоб Президент визначився, хто це буде. Коли Президент не визначиться, відповідне рішення прийме Верховна Рада», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він впевнений, що рішення про керівництво МЗС повинно бути прийняте якомога швидше. «Тому що держава не може бути у такому стані, коли міністр закордонних справ не працює», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня ухвалила постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва припинив дію ухвали, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

Сьогодні Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну. Зокрема, депутати від Партії регіонів заблокували вхід міністру.