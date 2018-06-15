Віхи тижня: самовпевнений Ющенко, багатообіцяюча Тимошенко і незмінний Янукович

Віктор Ющенко запевнив журналістів, що виграє президентські вибори. Юлія Тимошенко розсипалася в обіцянках перед працівниками бюджетної сфери. Віктор Янукович дав зрозуміти, що не відступиться від ідеї підвищення соціальних стандартів.

Спроба провести найбільший приватизаційний аукціон року обернулася провалом. У боротьбі за право стати власником Одеського припортового заводу зійшлися всього три компанії, і переможцем стала «Нортіма», пов`язана з групою «Приват». Її представники запропонували за ОПЗ 5 мільярдів гривень при стартовій ціні в 4 мільярди. Проте комісія Фонду держмайна відмовилася затвердити підсумки аукціону, давши зрозуміти, що такі ласі шматочки державної власності віддавати задарма не збирається. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко взагалі звинуватила учасників аукціону в змові з метою не платити справедливу ціну за підприємство. «Приватівські» юристи вже готуються боротися за право власності в суді, але сутичка за підприємство безумовно не завершиться до кінця президентських перегонів.

Один з майбутніх учасників цих перегонів, діючий глава держави, засудив спробу продажу промислового гіганта в умовах кризи і без належної підготовки. В ході традиційної прес-конференції Віктор Ющенко був досить енергійний і навіть самовпевнений. Він пообіцяв виграти президентські вибори і дав зрозуміти, що не звертає уваги на рейтинги популярності. Навряд чи Віктор Андрійович узяв на озброєння олімпійський принцип «Головне - не перемога, а участь», скоріше, не прагне обнадіювати опонентів завчасно. Але якщо глава держави вважає адміністративно організовані обговорення президентського проекту Конституції на місцях бурхливою народною підтримкою, то розчарування 17 січня може бути дуже жорстоким. До речі, вірна Віра Іванівна вкинула в інформаційний простір ще одну «правильну» тезу. Мовляв, президентські вибори стануть боротьбою не осіб, а світоглядів.

У Юлії Тимошенко зі світоглядом, можна вважати, все гаразд. Прем`єр звернулася до сподівань працівників бюджетної сфери. Правда, підвищити мінімальні соціальні стандарти лідер БЮТ навідріз відмовляється - на це в бюджеті немає грошей. Зате для точкових підвищень зарплат бібліотекарям, учителям (представники цих професій відсвяткували професійні свята минулого тижня), лікарям кошти знайти вдалося. Крім того, Юлія Володимирівна з президентським розмахом обіцяє набуття чинності наступного року Бюджетного кодексу, ветованого Віктором Ющенком. Прем`єр енергійно закликає до збільшення фінансової самостійності і територіальних громад, і шкіл. Ще трохи - і на передвиборних біло-сердечних прапорах ми побачимо заклик до забезпечення фінансової самостійності кожної української родини. Головне - щоб у процесі роздачі обіцянок їх сума не вийшла за загальний розмір витратної частини Державного бюджету.

Віктор Янукович залишається непохитним у своєму прагненні підняти соціальні стандарти вже сьогодні. Без вирішення цього животрепетного питання «регіонали» не збираються розблоковувати роботу Верховної Ради. Їх лідер навіть відзначив, що «антинародний парламент країні не потрібен». На цей словесний випад гостро відреагував лідер Народної партії, спікер законодавчого органу Володимир Литвин. На його переконання, Партія регіонів свідомо розхитує основи державності. Володимир Михайлович до того ж дав зрозуміти, що фаворитів президентського марафону чекає падіння рейтингів, що, ймовірно, повинно сприятливо відбитися на його шансах виграти боротьбу за головний пост у країні.

Правда, байдикували минулого тижня далеко не всі депутати. Наприклад, шеф кримської міліції Геннадій Москаль в черговий раз вийшов на всеукраїнський рівень: продемонстрував відповідь на депутатський запит, який дає підстави сумніватися в легітимності отримання заступником голови СБУ Андрієм Кислинським диплома про вищу освіту. Пікантності ситуації додають дві обставини: за службовим обов`язком Кислинському не з руки розігрувати Джеймса Бонда в шароварах, та й багато хто досі пам`ятає його викривальні випади на адресу Юлії Тимошенко. Москаль на цьому навряд чи заспокоїться, оскільки добре розуміє, що напередодні президентських виборів дрібниць у політиці не буває.

Готові до боротьби за крісло глави держави й комуністи. Заради партійного з`їзду перервав медовий місяць їх лідер Петро Симоненко. Йому було вкрай важливо провести форум комуністів, на якому його не просто висунуть кандидатом у президенти, але й не прозвучать нові докори. Петро Миколайович, до речі, у разі перемоги обіцяє інститут президентства відмінити. Перший секретар ЦК КПУ не виключає проведення дострокових парламентських виборів, у яких візьме участь фактично оформлений Лівий блок.

На тлі загальної зовнішньополітичної безпорадності України втішним фактом виглядає призначення нового американського посла в Києві. Президент Барак Обама оголосив, що ним стане Джон Тефт - досвідчений дипломат, який встиг попрацювати в Литві і Грузії. Певно, це призначення повинне трохи підбадьорити нечисленних прихильників євроатлантичної інтеграції в коридорах української влади.

Євген Магда