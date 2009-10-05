Головнокомандувач ЗСУ йде у відставку, щоб не бути крайнім?

Начальник Генерального штабу – головнокомандуючий Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО змушений піти у відставку, щоб не залишитися «крайнім» у процесі розвалу армії, спричиненого критичним недофінансуванням сфери оборони.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив військовий експерт, редактор проекту «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК.

Він відзначив, що «фактично С.КИРИЧЕНКО здійснив своєрідний подвиг, порушуючи останнім часом тему деградації Збройних сил України, і зазначаючи, що подібне фінансування у перспективі (із запропонованим Кабміном військовим державним бюджетом на 2010 рік) призведе до підриву обороноздатності України».

«За умов, коли прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО різко негативно реагує на будь-яку критику уряду і у наказовому порядку заборонила військовому керівництву подібну критику, вчинок начальника Генштабу важко переоцінити», - вважає Д.ТИМЧУК.

На думку експерта, особистою заслугою С.КИРИЧЕНКА можна вважати і виділення минулого тижня додаткових коштів для армії – без них Міністерство оборони до кінця року не змогло б елементарно прогодувати особовий склад і одягнути солдат-строковиків в зимову форму одягу.

«Вочевидь, зусилля С.КИРИЧЕНКА, хоч і мають як результат певний позитивний для Збройних сил ефект, проте не залишилися «безкарними», - констатував Д.ТИМЧУК.

За його словами, цілком очевидно, що провина за розвал армії і флоту, їх деградацію за нинішнього фінансування, покладена на начальника Генштабу.

«Розповіді про провину уряду тут не допоможуть. І це, на мою думку, є головною причиною виходу у відставку генерала КИРИЧЕНКА. Його виходу могло б запобігти відповідне ставлення уряду ТИМОШЕНКО до проблем Збройних сил. За нинішніх же умов будь-який начальник Генштабу автоматично стає «крайнім», - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, начальник Генерального штабу – головнокомандуючий Збройних сил України генерал армії України С.КИРИЧЕНКО ліг у госпіталь для проходження військово-лікарської комісії, яку, як правило, проводять напередодні звільнення з військової служби в запас або у відставку.

При цьому наближені до Генштабу джерела підтвердили, що сьогодні вранці на плановій нараді С.КИРИЧЕНКО заявив, що прийняв рішення написати рапорт про вихід у відставку у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.