Росія хоче встановити, хто відповідає за Україну

Російський президент Володимир Путін збирається відправитися у свою першу поїздку в Україну з часу призначення проросійського прем’єр-міністра Віктора Януковича. Востаннє пан Путін був у Києві майже два роки тому – і тоді стан речей був дуже відмінним від нинішнього.

Помаранчева революція просунула до влади прозахідного Віктора Ющенка, який завдав у запеклій боротьбі поразки пану Януковичу, кандидатові, якого публічно підтримав Кремль.

У п’ятницю російський лідер може очікувати на теплий прийом з боку прем’єр-міністра.

Очікується, що головним пунктом порядку денного буде енергетика з великою кількістю відповідних угод, які необхідно підписати.

Список побажань Кремля

Вибір часу цієї поїздки є символічним. Майже рік тому суперечка щодо ціни, за якою Україна платила за газ, призвела до негайного скорочення постачань з боку Москви.

Це наслало холод на Європу, яка отримує більшу частину російського газу через газогони України. Пан Янукович допоміг у переговорах щодо угоди з Москвою на 2007 рік, яка означає, що повторення газової кризи у день Нового Року не станеться.

Україна продовжує платити значно нижче середньоєвропейського рівня за отримуваний російський газ.

Мали місце інтенсивні спекуляції на тему того, чи було зроблено якісь політичні поступки з боку України, щоб досягнути цієї угоди.

„Президент Путін приїжджає до Києва, щоб зайнятися бізнесом з урядом Януковича. Газотранспортна мережа України – на верхній позиції списку побажань Кремля” – каже київський аналітик Іван Лозовий. „Москва хоче взяти її під контроль – і це є складником більш масштабного прагнення розширити зону свого впливу у колишньому Радянському Союзі”.

Пан Путін має провести переговори з Президентом Ющенком. Одна з головних цілей – поліпшити відносини, яким було завдано шкоди у ході Помаранчевої революції 2004 року.

Як лідер України, пан Ющенко поставив свою країну на прозахідний курс до НАТО та ЄС.

Порівняно з останніми відвідинами Києва паном Путіним, настрої тепер є дуже відмінними.

Боротьба за владу

Багато прихильників Помаранчевої революції дедалі більше розчаровується повільним темпом реформ, а популярність Президента різко впала.

На парламентських виборах раніше цього року пан Янукович, який декларував багато дружніх стосовно Москви політичних положень, отримав найбільшу частку голосів.

Але це не означає, що російський президент матиме все, що він захоче.

Пан Янукович погодився продовжити порядок денний зовнішньої політики Президента Ющенка, щоб бути призначеним на посаду прем’єр-міністра, хоча його зобов’язання за цими домовленостями викликають певний сумнів.

„Янукович має те, що ми називаємо „багатовекторним підходом”, - каже опозиційний парламентарій Григорій Немиря. „Він хоче мати на своєму боці і Росію, і Захід. Це схоже на те, що він доїть двох корів одразу”.

Пан Янукович хоче уповільнити роботу, спрямовану на отримання членства в НАТО.

Він також сприятливо ставиться до Єдиного економічного простору, торговельного блоку Росії, Білорусі, Казахстану та України. Але членство у ньому, імовірно, шкодитиме можливостям його країни приєднатися до ЄС.

З іншого боку, він не є повністю людиною Москви.

Пан Янукович неодноразово казав, що він прихильник приєднання до ЄС і саме завдяки його парламентаріям Україна – на порозі до членства у Світовій організації торгівлі.

„Зараз він – прем’єр-міністр, і Росія не впевнена, чи є він тією персоною, яку вони хотіли”, - каже Іван Лозовий. „Кремль не є задоволеним, тому що Янукович відмовляється впасти на спину і вдавати з себе мертвого”.

Багато хто тут вважає, що Україна не збирається повертатися до Росії, але швидкість її інтеграції із Заходом не буде настільки високою, як обіцяв пан Ющенко.

Тиск на Ющенка

Поїздка пана Путіна припадає на важкий момент внутрішнього життя країни. Відбувається ескалація боротьби за владу між Президентом України та прем’єр-міністром.

Президент Ющенко виглядає дедалі більше маргіналізованим. Він втрачає повноваження, які відходять Януковичу.

Нещодавно депутати парламенту звільнили з посади міністра закордонних справ, близького союзника Президента – цей крок сам Ющенко вважає незаконним.

Побоюються, що ці суперечки можуть зрештою призвести до дострокових парламентських виборів.

„Москва повинна знати, які відносини існують між Януковичем та Ющенком”, - каже Леонід Кожара, член парламенту і радник прем’єр-міністра з питань зовнішньої політики. „Росія хоче встановити точно, хто відповідає за Україну”.

Хелен Фокс, Бі-Бі-Сі

З англійської переклав Микола Писарчук