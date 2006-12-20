Наша Україна заявляє, що Генпрокуратура покриває злочинців

Недопущення міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА на засідання Кабінету міністрів містить ознаки складу злочину, а саме - перешкоджання діяльності державного діяча та невиконання рішення суду, йдеться у заяві фракції «Наша Україна», оприлюдненій у парламенті народним депутатом Ярославом ОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що сьогодні було вчинено «чергове зухвале насильство над Конституцією, над законодавством України».

За словами Я.КЕНДЗЬОРА, сьогодні 15-20 народних депутатів - «представників правлячої більшості» - заблокували вхід до приміщення, де проходило засідання уряду, і «завадили міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ» взяти участь у засіданні уряду”.

Я.КЕНДЗЬОР зазначив, що фракцію «Наша Україна» турбує те, «що мовчать правоохоронні органи і не дають оцінок таким діям».

За його словами, уже два тижні у Генеральній прокуратурі лежать матеріали щодо недопущення першим віце-прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та міністром Кабінету міністрів Анатолієм ТОЛСТОУХОВИМ Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.

«Мовчанка Генеральної прокуратури свідчить, що вони прикривають злочинців», - наголосив Я.КЕНДЗЬОР.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня ухвалила постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади керівника МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва припинив дію ухвали, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ. Сьогодні, 20 грудня, Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну - депутати з Партії регіонів заблокували вхід міністру.