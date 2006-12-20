Кабмін підготував 4 позови за фактом бездіяльності Президента

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про направлення чотирьох адміністративних позовів за фактом бездіяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА в частині звільнення голів районних державних адміністрацій за поданням уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів.

Міністр уточнив, що йдеться про голів однієї з районних держадміністрацій Київської, Луганської і Полтавської областей. «Ситуація у всіх випадках аналогічна. Кабінет Міністрів направив подання на звільнення голів адміністрацій на підставі рішення місцевих рад про недовіру цим керівникам. Ніхто з них не оскаржив рішення в суді, а реакції Президента – немає», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра, ще один позов стосується призначення Президентом одного з голів районної державної адміністрації у Вінницькій області. «Призначення відбулося без подання Кабінету Міністрів України», – уточнив він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також нагадав, що Печерський районний суд Києва вже прийняв адміністративний позов Кабінету Міністрів про визнання незаконним і недійсним указ Президента, який регулює порядок розгляду кандидатур при призначенні на посаді голів обласних і районних державних адміністрацій.