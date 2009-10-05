Ющенко обговорив ситуацію з делегацією Вселенського патріархату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв делегацію Вселенського патріархату – митрополита Французького ЕМАНУЇЛА, генерального секретаря Священного синоду архімандрита Ельпідофороса ЛАМБРІНІАДІСА та священика Васіліуса ПАПАФАНАСІУСА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, зустріч відбулася за домовленістю із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Під час зустрічі сторони висловили задоволення розвитком діалогу, започаткованого торік під час візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія з нагоди відзначення 1020-ліття Хрещення Київської Русі. Зокрема, співрозмовники відзначили прогрес у відносинах між православними України, налагодження ними постійного спілкування тощо.

Президент, крім того, наголосив на необхідності поглиблення та розширення міжцерковного діалогу з метою подолання міжправославних протиріч та утворення в Україні єдиної православної церкви.

Делегація Вселенського патріархату перебуває в Україні згідно з рішенням Священного Синоду Вселенського патріархату з метою детального ознайомлення з ситуацією в українському православ`ї, пошуку шляхів врегулювання існуючих проблем.