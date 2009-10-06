Глави МЗС України і Росії зустрінуться сьогодні у Харкові

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ відбув до Харкова, де 6-7 жовтня проведе переговори з главою зовнішньополітичного відомства Росії Сергієм ЛАВРОВИМ за участю керівників прикордонних областей, представників відповідних міністерств і відомств двох держав.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, метою зустрічі у Харкові є обговорення стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва між прикордонними областями двох держав, узгодження спільних підходів до вирішення актуальних питань прикордонної взаємодії, а саме: облаштування пунктів пропуску уздовж державного кордону між Україною та РФ, розбудова міжнародних транспортних коридорів, спрощення митних і прикордонних процедур при перетині кордону жителями прикордонних областей, переміщення товарів, функціонування створених єврорегіонів, розвитку торговельно-економічної співпраці.

Напередодні зустрічі плануються переговори між делегаціями зовнішньополітичних відомств України та Росії, на яких обговорюватиметься комплекс питань двосторонньої співпраці в політичній, економічній, гуманітарній сферах, міжрегіонального співробітництва, прикордонних питань, а також міжнародну та регіональну проблематику.

Окрему увагу буде приділено питанням договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та РФ, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, повідомили у прес-службі.