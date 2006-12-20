Пам’ятник воїнам УПА у Харкові буде поновлений уже сьогодні

Провокацією, що матиме далекосяжні наслідки, назвав знесення пам’ятного знака воїнам УПА у Харкові начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, так прокоментував О.НЕЧИПОРЕНКО знесення пам’ятного знаку воїнам УПА в Молодіжному парку, яке здійснили сьогодні вночі невідомі.

«Ця серйозна провокація, яка здійснена в день міліції, ймовірно, матиме далекосяжні наслідки», - сказав О.НЕЧИПОРЕНКО, зазначивши, що «війна пам`ятників - найостанніша справа». «У різних куточках нашої великої країни люди по-різному ставляться до певних історичних подій та осіб. Дуже б не хотілося, щоб ця провокація спричинила за собою війну пам`ятників по всій Україні», - сказав О.НЕЧИПОРЕНКО.

Торкнувшись питання про прапор із символікою Євразійського союзу молоді, який був залишений в Молодіжному парку на місці події, начальник управління повідомив, що керівник союзу МЕДИНСЬКИЙ заявив йому під час телефонної розмови, що «ні він, ні його організація не мають ніякого відношення до зносу цього пам`ятника».

За інформацією О.НЕЧИПОРЕНКА, правоохоронні органи проводять розслідування, і за фактом події, можливо, буде порушена кримінальна справа. Він також повідомив, що пам`ятний знак буде встановлено на колишньому місці вже сьогодні увечері.