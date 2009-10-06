Триває конфлікт Російської громади Криму з Партією регіонів

Лідер громадської організації «Російська громада Криму» Сергій ЦЕКОВ називає провокацією заяву кримського спікера-«регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА про початок розвалу організації.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту автономії повідомив у вівторок журналістам, що регіональні осередки Російської громади почали виходити зі складу організації. «Сьогодні ми одержали лист від організації Російської громади Криму Радянського району за підписом 90 чоловік, які засудили дії ЦЕКОВА і повним складом вийшли з Російської громади Криму. У суботу пройшов виконком Російської громади міста Керч, де засудили дії ЦЕКОВА. Політрада "Російського блоку" Керчі засудила дії ЦЕКОВА і керівників партії "Російський блок". Я думаю, це початок розпаду Російської громади Криму», - заявив кримський спікер.

Число членів Російської громади, незгодних із позицією керівництва організації, яке виступило на стороні тих, хто вимагає зміни влади в автономії, зростатиме, вважає спікер автономії. «Це не перша і не остання заява від регіональних громадських організацій Російської громади Криму, що приведе до повного розвалу Російської громади Криму», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На слова голови парламенту автономії громада відповіла заявою свого лідера С.ЦЕКОВА. «У Анатолія Павловича (ГРИЦЕНКА) руки короткі - розвалити Російську громаду Криму. Ось розвалити Кримську республіканську організацію Партії регіонів він може, і він вже це успішно продемонстрував», - підкреслив С.ЦЕКОВ.

На його думку, заява спікера є «чистісінької води провокацією». «І Керченська, і Радянська організації Російської громади Криму залишаються у складі громади і, більш того, успішно розвиватимуться», - зазначив С.ЦЕКОВ.

Довідка УНІАН. На вибори до Верховної Ради автономії в 2006 році Партія регіонів йшла разом із «Російським блоком» і Російською громадою Криму.

Останнім часом відносини учорашніх союзників різко погіршали. Активісти «РБ» і Російської громади разом із депутатами з партії «Союз» добиваються відставки А.ГРИЦЕНКА.