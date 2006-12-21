Студенти Сумщини вимагають звільнити Плеханова з посади заступника голови МВС

Студенти Сумщини виступають проти призначення колишнього начальника УМВС Сумської області Миколи ПЛЕХАНОВА заступником міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до керівництва держави та області, яке ухвалили Студентське братство Сумщини, Студентський Рух супротиву та Громадська ініціатива «Нічний дозор», вони вимагають звільнити М.ПЛЕХАНОВА з посади і не допускати подібних призначень в майбутньому.

Студенти нагадують про незаконні дії Сумської обласної міліції влітку 2004 року і, зокрема, руйнування наметового містечка у Сумах, побиття учасників ходи на Київ під Андріяшівкою Роменського району, активну участь у фальсифікації виборів Президента.

Призначення М.ПЛЕХАНОВА вони називають «ганьбою для української демократії» і заявляють, що у випадку бездіяльності залишають за собою право "на адекватні дії".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО представив керівному складу МВС України новопризначених керівників міністерства. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 13.12.2006. М.ПЛЕХАНОВА призначено заступником міністра з питань кадрової роботи та внутрішньої безпеки.

15 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію декількох постанов Кабінету Міністрів про призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.