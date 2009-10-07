Порошенко: Нацбанк ще не витратив ні копійки з грошей МВФ

Україна ще не витрачала кошти Міжнародного валютного фонду (МВФ), які були зараховані до золотовалютних резервів Національного банку України. Про це заявив сьогодні голова Ради Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО під час свого виступу у Верховній Раді.

«Жодна копійка з коштів МВФ не виключена (з резервів - УНІАН), вони знаходяться на сьогодні у золотовалютних резервах держави», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, загальний обсяг золотовалютних резервів України сьогодні становить 28,178 млрд. дол., з яких 10,2 млрд. дол., – кошти МВФ.

При цьому П.ПОРОШЕНКО наголосив, що останнім часом курс гривні зміцнився більш ніж на 4%, хоча протягом останніх трьох тижнів Нацбанк не виходить на міжбанківський валютний ринок зі своїми валютними інтервенціями.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня до України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. спрямована безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість 3,2 млрд. дол., що планувалися, Четвертий транш обсягом 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.