МЗС Росії заявляє, що Медведєв не відмовлявся від зустрічі з Ющенком
15:35, 08 жовтня 2009Політика
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Нестеренко розказав про спільний формат
|Андрій НЕСТЕРЕНКО
Про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН.
«Ніхто ні від яких зустрічей не відмовлявся», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.
Зокрема, він нагадав, що в даний час проходить засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД у Кишиневі, в якому беруть участь керівники МЗС Росії й України. Крім того, нагадав А.НЕСТЕРЕНКО, завтра також в Кишиневі пройде Рада глав держав СНД, в якій беруть участь президенти України й Росії.
«Вони (президенти – УНІАН) перебуватимуть у спільному форматі в рамках СНД і братимуть участь в обговоренні тих питань, які містяться в порядку денному», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.
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