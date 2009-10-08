МЗС Росії заявляє, що Медведєв не відмовлявся від зустрічі з Ющенком

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не відмовлявся від зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Кишиневі в рамках засідання Ради голів держав СНД.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання УНІАН.

«Ніхто ні від яких зустрічей не відмовлявся», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, він нагадав, що в даний час проходить засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД у Кишиневі, в якому беруть участь керівники МЗС Росії й України. Крім того, нагадав А.НЕСТЕРЕНКО, завтра також в Кишиневі пройде Рада глав держав СНД, в якій беруть участь президенти України й Росії.

«Вони (президенти – УНІАН) перебуватимуть у спільному форматі в рамках СНД і братимуть участь в обговоренні тих питань, які містяться в порядку денному», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.