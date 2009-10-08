Криза в Україні закінчиться після обрання нового Президента?

Завершення політичної кризи в Україні та відновлення стабільного функціонування вищих органів влади слід очікувати після виборів та інавгурації нового Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Він, зокрема, вважає, що сьогодні, навіть з огляду на внесення до Верховної Ради кандидатур на посади міністрів, немає підстав говорити, що Україна вийшла на початок кінця політичної кризи.

“Криза закінчиться, якщо закінчиться, після другого туру президентських виборів, а точніше, після інавгурації нового Президента”, - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ. Якщо все буде добре, то саме з цієї точки, за його словами, можна буде розпочати відлік “початку кінця політичної кризи”

До того, прогнозує політолог, буде зберігатися “певний хвилеподібний рух” – у деяких питаннях Партія регіонів і БЮТ будуть знаходити компроміс і спільно за щось голосувати, потім знову буде блокування і відсутність 226-ти голосів депутатів для прийняття рішень і так далі. Зараз же, підкреслив експерт, немає підстав розраховувати на стабільну роботу парламенту. “Таке враження, що в ній ніхто не зацікавлений”, - додав він.

Стосовно призначення нових міністрів М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ припускає, що уряд зацікавлений “в отриманні призначень на посади, які хоче отримати Юлія ТИМОШЕНКО”, а саме – віце-прем’єр-міністрів, міністра фінансів тощо. Натомість у призначенні міністрів оборони та закордонних справ, вважає експерт, не зацікавлений ні уряд, ні опозиція.

“Буде новий Президент - будуть призначення на ці посади залежно від смаку і бажання нового Президента”, - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.