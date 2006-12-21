“Українська республіканська партія Лук’яненка” дасть першу прес-конференцію

14-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція лідерів Української республіканської партії Лук’яненка. Українська республіканська партія – найстаріша політична партія в Україні (створена і зареєстрована 1990 року), що веде свій родовід від Української гельсінської спілки. Нині вона ж є наймолодшою з реєстраційним номером 135. Про причини такого парадоксу та його наслідки, про місце УРПЛ на політичні мапі України буде оголошено на прес-конференції. Учасники: голова УРПЛ Сергій Жижко, почесний голова УРПЛ Левко Лук’яненко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-504-46-88.Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.