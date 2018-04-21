Як Черновецький Януковичу кланявся (фоторепортаж)
Журналісти, які більше години очікували Віктора Януковича після його зустрічі з Ющенком у Секретаріаті Президента, стали випадковими свідками ось якої сцени...
Журналісти, які більше години очікували Віктора Януковича після його зустрічі з Ющенком уСекретаріаті Президента, стали випадковими свідками ось такої сцени.
|Віктор Федорович після зустрічі з Віктором Андрійовичем був надзвичайно серйозний
|Не такий, як зазвичай, виходить після зустрічей з Президентом
|Він коротко поспілкувався з журналістами
|Й одразу відправився на своєму Мерседесі
|Але метрів за 20 автомобілі прем’єра зупинилися
|Бо з-за дверей Секретаріату з’явився Леонід Черновецький
|Той підійшов до прем’єрського авта
|І, нахилившись до Януковича, кілька хвилин з ним розмовляв
Про що саме, журналістам почути не вдалося. Але в Києві вже давно поговорюють про те, що мер отримав підтримку прем’єра. В обмін на поділ столичних об’єктів з Партією регіонів
Фото Дмитра Стаховського
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