Як Черновецький Януковичу кланявся (фоторепортаж)

Як Черновецький Януковичу кланявся (фоторепортаж)

17:35, 21 грудня 2006
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Журналісти, які більше години очікували Віктора Януковича після його зустрічі з Ющенком у Секретаріаті Президента, стали випадковими свідками ось якої сцени...  

Журналісти, які більше години очікували Віктора Януковича після його зустрічі з Ющенком уСекретаріаті Президента, стали випадковими свідками ось такої сцени.

Віктор Федорович після зустрічі з Віктором Андрійовичем був надзвичайно серйозний

Не такий, як зазвичай, виходить після зустрічей з Президентом

Він коротко поспілкувався з журналістами
Й одразу відправився на своєму Мерседесі

Але метрів за 20 автомобілі прем’єра зупинилися
Бо з-за дверей Секретаріату з’явився Леонід Черновецький
Той підійшов до прем’єрського авта
І, нахилившись до Януковича, кілька хвилин з ним розмовляв

Про що саме, журналістам почути не вдалося. Але в Києві вже давно поговорюють про те, що мер отримав підтримку прем’єра. В обмін на поділ столичних об’єктів з Партією регіонів

Фото Дмитра Стаховського

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