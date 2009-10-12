Ющенко ввів Порошенка до складу РНБО

Текст указу - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів новопризначеного міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА до складу Ради національної безпеки та оборони України. Текст відповідного указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 жовтня призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ.

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