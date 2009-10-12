Ющенко не підпише зміни до держбюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік і пропонує парламенту, відповідно до Конституції, повторно розглянути закон разом із поданими ним пропозиціями.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це йдеться у листі глави держави до Верховної Ради.

У документі В.ЮЩЕНКО нагадує, що 6 жовтня Верховна Рада прийняла постанову, пунктом першим, якої йому запропоновано забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності законом «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України», невідкладно оприлюднивши текст зазначеного документу за підписом Президента.

У цьому зв`язку глава держави зауважив, що названий закон був повернутий до парламенту для повторного розгляду, оскільки під час свого розгляду 21 серпня 2009 року зазнав певних змін.

Президент нагадує, що, згідно з рішенням Конституційного Суду від 7.07.98, якщо Верховна Рада, відхиливши або повністю врахувавши пропозиції глави держави, за своєю ініціативою вносить до закону додаткові зміни, не передбачені пропозиціями Президента, то змінений у такий спосіб закон підпадає під дію ч. 2 ст. 94 Конституції. Йдеться власне про те, що Президент має право повернути такий закон для нового розгляду парламентом зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями – або підписати його, взяти до виконання та офіційно оприлюднити.

Крім того, на незмінності тексту закону в разі відхилення всіх пропозицій Президента наголошено також в рішенні КС від 7.07.09 (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом), нагадав В.ЮЩЕНКО.

“Власне з огляду на викладене та керуючись ч. 2 ст. 94 Конституції, Президент і повернув закон про внесення змін до держбюджету-2009 до Верховної Ради для повторного розгляду”, - йдеться в листі.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, за вищезгаданим рішенням КС від 7.07.98 застосоване Президентом щодо прийнятого закону вето має своїм юридичним наслідком скасування останніх результатів голосування за цей документ і відкриття процедури його повторного розгляду у Верховній Раді, яка зі свого боку має право враховувати або ні пропозиції глави держави та прийняти закон знову.

За нормами ч. 4 ст. 94 Конституції, Президент зобов`язаний підписати закон та офіційно оприлюднити його, якщо під час повторного розгляду він знову прийнятий не менш як двома третинами голосів ВР. Натомість, зазначає у листі В.ЮЩЕНКО, закон, про який ідеться, повторно парламентом не розглядався, не приймався і був надісланий главі держави постановою Верховної Ради.

«Враховуючи викладене, не можу підписати закон від 21 серпня 2009 року № 1608-VІ «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» і пропоную парламенту відповідно до Конституції повторно розглянути його разом із пропозиціями Президента”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, зазначається у листі до Верховної Ради, у разі опублікування згаданого закону всупереч установленій Конституцією процедурі розгляду, ухвалення та набрання ним чинності Президент змушений буде оскаржити його у Конституційному Суді.

Як повідомляв УНІАН, законом “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України” встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над своїми кошторисними витратами у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн.

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.