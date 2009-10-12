Соратник Тимошенко вирішив захистити Леніна від Ющенка

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО застерігає українців від тотального знесення комуністичних пам`ятників і критикує відповідний заклик Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері журналістам у Кременчуці Полтавської області.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи підтримує він заклик В.ЮЩЕНКА до українців позбутися комуністичних ідолів, М.ТОМЕНКО заявив: «Пам`ятники не можна зносити так. Узяли і всі відразу знесли. Необхідно всі питання вирішувати територіальною громадою».

Приміром, за словами віце-спікера, «якщо місто визначилося, що пам`ятник Леніну їм потрібний, отож він має стояти. Якщо місто хоче його знести, то необхідно це зробити, обговоривши питання на місцевому рівні».

Як підкреслив М.ТОМЕНКО, «ми не повинні повторювати помилки наших попередників, оскільки у нас скоро на одному постаменті буде третя або четверта людина стояти: з початку пани, потім революціонери, тепер патріоти. Це якось неправильно. Спочатку треба прийняти рішення і прийняти концепцію, кому ставити пам`ятник».

Він також сказав, що знищувати пам`ятники радянської епохи не варто. Їх можна перенести в музеї або в сквери.

«А взагалі в умовах кризи знімати пам`ятники, як хоче Президент, - це не антикризовий захід», - зазначив віце-спікер.

Як повідомлялося, вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки в Івано-Франківську область відкрив Музей жертв комуністичних репресій у «Дем’яновому лазі». Глава держави також зазначив, що українці мають позбутися комуністичних ідолів, які ще є в багатьох містах і селах. «Ми прийняли лаковану історію, яка створювалася для того, щоб була толерантною, історію для того, щоб не нашкодити нікому», - сказав він. «За цим лаком була втрачена наша правдива українська історія. А без власної правдивої історії у нас не буде власної держави», - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він закликав українців позбутися комуністичних символів і відправити кумирів тоталітарного режиму на звалище історії. «Я переконаний, що ми очистимося від скверни, ми відродимо істину і відродимо справедливість», - сказав Президент.