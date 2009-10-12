Ющенко скасував виступ у Брюсселі через «непередбачувані обставини»

Егмонтонський королівський інститут зовнішніх відносин Бельгії заявив про скасування конференції за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА через відмову останнього.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в інституті.

“Ми висловлюємо жаль, але змушені інформувати, що через непередбачувані обставини Президент України В.ЮЩЕНКО не зможе виступити з презентацією, як це планувалося раніше”, - написано у повідомленні інституту.

Конференція в Егмонтонському королівському інституті мала відбутися 16 жовтня о 18.30 в рамках дводенного візиту В.ЮЩЕНКА до Бельгії. Передбачалося, що Президент України виступить з промовою на тему “Глобальна та регіональна безпека: український погляд”.

У повідомленні інституту не уточнюється, які саме не передбачувані обставини не дали можливості українському Президенту взяти участь у конференції.

За інформацією, отриманою УНІАН від обізнаного джерела, загалом на конференцію з українським Президентом зареєструвалося понад 2 тис. осіб.