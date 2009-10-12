Тимошенко у першу ж хвилину стоятиме в ЦВК з кандидатськими документами

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що планує подати документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у Президенти відразу після оголошення про початок виборчої кампанії.

Про це повідомляється сьогодні на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я збираю документи й, безумовно, буду висуватися кандидатом у Президенти. Я не один раз про це говорила. Я думаю, що наша команда готується достатньо сильно до того, щоб мати можливість отримати перемогу. І ця підготовка – це не тільки підготовка документів та організація роботи з ЦВК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду наголосила, що незалежно від виборчої кампанії її діяльність спрямована на підтримку громадян. «Кожен день не може пройти без того, щоб не зробити добру справу для людей від уряду, від прем’єр-міністра. Так ми будуємо кожен день нашої роботи вже півтора роки. Ми намагаємося, щоб кожен день був присвячений людині, країні або регіону. Власне, це й є наша головна передвиборча програма», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що юридичне забезпечення її участі у виборах, включаючи внесення застави, виконуватиме партія «Батьківщина». «Я очолюю достатньо потужну партію, яка має півмільйона членів партії, й, безумовно, члени партії й сама партія буде підтримувати моє висування», - пояснила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, згідно з національним законодавством, президентська виборча кампанія має розпочатися 19 жовтня.

Відповідно до Календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісією, висування кандидатів на посаду Президента України повинно розпочатися 20 жовтня і закінчиться до 6 листопада 2009 року. Висувати кандидатів мають право політичні партії, виборчі блоки політичних партій, громадяни України шляхом самовисування.

Кандидати у Президенти мають подати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії до 9 листопада 2009 року включно.

Вибори Президента України мають відбутися 17 січня 2010 року.