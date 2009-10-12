Чи підуть українці на вибори Президента (опитування)

85,1% українців мають намір взяти участь у виборах Президента України, які відбудуться в січні 2010 року. Про це свідчать результати проведеного компанією «ФОМ – Україна» соціологічного опитування, презентовані сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з результатами дослідження, 9,4% опитаних не збираються йти на президентські вибори, важко відповісти 5,5%.

Опитування було проведено з 26 вересня по 4 жовтня, опитано 1000 респондентів у 85 населених пунктах України, похибка вибірки становить 4%.