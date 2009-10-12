Кислинський натякає, що на його дипломі Вакарчук вислужився перед Тимошенко
Каже, документ у базі був
Заступник голови СБУ Андрій Кислинський вважає політично заангажованою заяву міністра освіти Івана Вакарчука про відсутність у нього диплому.
Про це Кислинський сказав у інтерв’ю "Українській правді".
"Міністр склав тест на лояльність прем’єр-міністру. Думаю, це допоможе пану Вакарчуку в подальшій кар’єрі", - сказав він.
"Ще в п’ятницю мені неофіційно підтвердили в Міносвіти, що мій диплом зареєстрований і значиться у базі Міністерства", - додав Кислинський.
Кислинський закликав чекати висновків розслідування, яке проводить Головне управління держслужби.
"Але звертає на себе увагу той факт, що перевіркою займаються організації, які підлеглі прем’єр-міністру. Уже зараз ми можемо скласти враження про ту "диктатуру", яку обіцяла встановити пані Тимошенко", - сказав Кислинський.
Як відомо, у понеділок Вакарчук заявив, що робоча група Міносвіти підтвердила відсутність у заступника голови СБУ Андрія Кислинського диплома про вищу освіту.
Робочу групу Міносвіти для перевірки було створено за наказом прем’єра Юлії Тимошенко.