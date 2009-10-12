Тернопільській владі відключили світло за борги

Приміщення Тернопільської обласної ради та обласної держадміністрації було знеструмлено на годину через борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції голова обласної ради Олексій КАЙДА.

За його словами, струм у п’ятницю, 9 жовтня, було відключено через те, що облдержадміністрація заборгувала Управлінню комунального майна 30 тис грн. за освітлення, відтак управління винне ці кошти енергетикам.

О.КАЙДА наголосив, що електропостачання у будівлі відключало не Управління комунального майна, а ВАТ “Тернопільобленерго”. При цьому він додав, що інцидент, який трапився, він залагоджував особисто з керівництвом ВАТ “Тернопільобленерго”. “Я пояснив, що це є державна установа і орган влади, який не може функціонувати без струму, просив відновити електропостачання, і через годину світло знову з’явилося”, - розповів О.КАЙДА.

Того ж дня, за його словами, з керівництвом облдержадміністрації було досягнуто домовленості про розділення рахунків за енергопостачання, за теплопостачання, за прибирання, за оренду приміщень облради. “Я розумію облдержадміністрацію, їх фінансують на 20% від потреби, там відключено більшість телефонів, весь транспорт стоїть в гаражах. Разом з тим нас запевнили, що кошти на оплату освітлення в них закумульовані, відтак ми розділимо рахунки, щоб принаймні погасити цю заборгованість, і уникнути в подальшому відключення світла”, - сказав О.КАЙДА. При цьому він зауважив, що “облрада подала до суду через борги ТОДА перед Управлінням комунального майна”.

Він також додав, що минулого тижня мав зустріч із першим заступником міністра житлово-комунального господарства Олександром МАЗУРЧАКОМ і той запевнив, що держава візьме на себе компенсацію боргів за енергоносії у зв’язку зі зміною тарифів і для бюджетних підприємств. “Фактично уряд визнає, що борг виник з вини держави. Адже бюджет в області прийняли 21 січня 2009 року, а ціни на енергоносії зросли 29 січня. Відтак заступник міністра запевнив, що для бюджетних організацій будуть укладатися угоди на енергопостачання, навіть якщо у них є заборгованість”, - повідомив О.КАЙДА. Він також висловив переконання, що напередодні президентських виборів не будуть відключати опалення через борги, оскільки “це нікому не вигідно”.