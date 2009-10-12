Тігіпко: симптоматично, що Ющенко не забороняє англомовні вивіски у Києві

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО пропонує надати місцевим громадам право самостійно визначати, які мови, крім української, повинні використовуватися на цій території для спілкування з органами влади.

Про це йдеться у коментарі С.ТІГІПКА, переданому УНІАН його прес-службою.

Зокрема, він назвав «останніми дурницями влади, що йде», кампанію зі знищення в Запоріжжі вивісок російською мовою напередодні приїзду до міста Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Такою була вимога глави держави, яку він висловив під час попереднього візиту до Запоріжжя у вересні, відзначив С.ТІГІПКО.

«Тільки слабкі політики намагаються перед виборами підняти рейтинг, спекулюючи на мовному питанні. Над Україною нависла загроза і політичного, і економічного банкрутства, а Президент послідовно експлуатує мовне питання – одне з небагатьох, що роз’єднують націю», – заявив С.ТІГІПКО. І додав, що, наприклад, Бараку ОБАМІ не спало б на думку оголошувати війну численним вивіскам російською мовою в Нью-Йорку та багатьох інших містах Америки.

С.ТІГІПКО пропонує надати місцевим громадам право самостійно визначати, які мови, крім української, повинні використовуватися на цій території для спілкування з органами влади, реклами і т.д. Він вважає, що така можливість зніме мовне питання з порядку денного і позбавить політиків шансу базувати кар’єру на небезпечних для країни темах. «Дуже симптоматично, що Президент жодного разу не намагався заборонити численні англомовні вивіски та рекламу в Києві. В.ЮЩЕНКО свідомо експлуатує антиросійську тематику, але я не думаю, що такі дії допоможуть йому прихилити до себе виборців», – зауважив політик.