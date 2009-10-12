Тігіпко: регіони перетворилися на вічних прохачів, і це влаштовує Кабмін

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що місцева влада має отримати від центру не тільки зобов’язання фінансувати пільговиків, але й кошти на це.

Про це йдеться у коментарі С.ТІГІПКА, переданому УНІАН його прес-службою.

«Верховна Рада роздає направо й наліво непідкріплені ресурсами пільги, уряд забирає левову частку доходів в центральний бюджет, а місцева влада залишається сам на сам з невирішеними проблемами та розлюченими людьми», - констатував С.ТІГІПКО, коментуючи страйк водіїв тролейбусів та трамваїв, який вже четвертий день триває в Харкові.

«У результаті такої політики регіональні власті опиняються в становищі вічних прохачів, їх позбавляють можливості ефективно керувати територією. Але саме така ситуація цілком влаштовує уряд, і тому абсолютно очевидні господарські рішення не приймаються», - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, працівники підприємства «Міськелектротранс» у Харкові близько півроку не отримують зарплату, оскільки з державного бюджету в місцевий не перераховано 100 млн. грн., якими має компенсуватися перевезення пільгових категорій пасажирів.