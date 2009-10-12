Вакарчук змусить пільговиків подавати документи лише до одного ВНЗ

Під час наступної вступної кампанії у 2010 році пільговики зможуть подати документи, зокрема, сертифікат Зовнішнього незалежного оцінювання, лише в один вищий навчальний заклад. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, на переконання І.ВАКАРЧУКА, “таким чином ми уникнемо ситуації, коли пільговики подають документи в десятки ВНЗ, створюючи конкурс”.

За словами міністра, кількість предметів, які треба буде здавати, буде не менше трьох: українська мова та література, історія або математика, а також профільний предмет того напрямку, на який вступає студент. Зміняться і умови зарахування балів. “При вступі рахуватимуться бали сертифікатів ЗНО та середній бал атестату”, - зауважив І.ВАКАРЧУК.

Він повідомив, що терміни проведення ЗНО та вступних іспитів також буде перенесено: з 1 червня по 14 липня проходитиме тестування, з 15 липня по 31 липня - подача документів та вступна кампанія, а з 1 по 31 серпня зарахування студентів”.

При цьому міністр наголосив, що “мова складання ЗНО - українська, національним меншинам будуть надаватися словники з українською термінологією”.

Також за прогнозами міністра кількість бюджетних місць у 2010 році має залишитися незмінною.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня І.ВАКАРЧУК відзначав, що влітку 2009 року кількість пільговиків, що вступили до вишів, у 2,5 рази менша, ніж кількість поданих ними заяв. Так, до вишів першого-четвертого рівнів акредитації вступили 4,5% пільговиків, тобто 12 тисяч 192 особи. Всього до вишів, підпорядкованих Міносвіти (а це 444 виші), вступили 269,2 тис. осіб.