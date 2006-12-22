Турчинову сумно від того, як домовляються Янукович і Ющенко

Зміна позиції фракції Партії регіонів щодо звільнення з посади голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО свідчить про те, що відбуваються «кулуарні домовленості між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та антикризовою коаліцією».

Про це заявив на засіданні парламенту один із лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ (ВР раніше не підтримала проект постанови про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО – УНІАН).

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що про домовленості, які на сьогодні відбуваються між Президентом та антикризовою коаліцію невідомо нічого ні опозиції, ні суспільству.

За його словами, «єдине сумно, що це відбувається не прозоро, а шляхом якихось кулуарних домовленостей».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президент України направив до ВР подання про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Наступного дня, 30 грудня, В.ЮЩЕНКО призначив І.ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

14 грудня ВР не дала згоди на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Зокрема, за його відставку проголосували лише 183 народних депутатів з 226 необхідних для прийняття рішення.

Сьогодні, 22 грудня, ВР 407 голосами за звільнила І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ.