Андрієвський: Черновецький хоче встигнути розтягнути землю до 15.10

Черновецький хоче встигнути розтягнути київську землю до 15 жовтня, коли набудуть чинності поправки до Земельного кодексу про обов’язкову передачу вільних земельних ділянок через аукціон. Про це заявив депутат Київради від Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

Саме цим, на думку опозиційного політика, пояснюється прагнення «втиснути сотні земельних питань у два сесійних дні – 13 та 14 жовтня».

«Замість того, щоб за допомогою аукціону отримати за земельні ділянки справедливу ціну та спрямувати ці кошти на наповнення столичного бюджету, Черновецький прагне практично за безцінь роздати їх наближеним до нього структурам», - заявив Дмитро Андрієвський.

При цьому, за інформацією депутата, більшість земельних питань всупереч законодавству намагаються протягнути без відповідної документації.

«Немає всіх проектів рішень. А ті документи, які все ж таки були роздані депутатам, свідчать про чергове зазіхання на зелені зони та заповітні ділянки столиці», - заявив Дмитро Андрієвський.

На переконання депутата, така ситуація є неприпустимою, і депутати всіх фракцій мають об’єднатися навколо відстоювання інтересів столичної громади та її майна.

«Київська земля є унікальним невідновлювальним ресурсом, який по праву належить столичній громаді, тому ми маємо захистити цей ресурс від зазіхань усіляких ділків від влади. Саме тому фракція Блоку Віталія Кличка буде продовжувати блокувати трибуну Київради з метою недопущення чергового дерибану», - зазначив Дмитро Андрієвський.

За словами політика, чергове засідання сесії Київради має відбутися 15 жовтня – у традиційний сесійний день. А обов’язковою умовою його проведення має стати першочергове вирішення тарифного питання.