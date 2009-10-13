Ющенко звільнив Кислинського з посади заступника голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 827/2009 звільнив Андрія КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ заявив про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту. Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

12 жовтня міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.

Сьогодні, 13 жовтня, голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого заступника