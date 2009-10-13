Депутат Кендзьор: Москва хоче бачити в другому турі Януковича і Тимошенко

Ряд представників партій та громадських організацій Львівської області виступають за підтримку кандидатури чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.

Як наголосив на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР, “абсолютно реально Віктору ЮЩЕНКУ перемогти у цих президентських перегонах”.

Він зазначив, що “українська нація не є нацією самовбивців” і вона розуміє, що В.ЮЩЕНКО надає пріоритет “національним цінностям, ідеалам”. За його словами, саме нинішній Президент України “приніс у наше життя і свободу слова і початки демократії”. Я.КЕНДЗЬОР підкреслив, що сьогодні “крок за кроком, особливо в Галичині, відчуваємо радикальний поворот до постаті В.ЮЩЕНКА після періоду певного розчарування”.

Він також повідомив, що в неділю відбулося засідання повноважних представників обласних організацій політичних партій, громадських об’єднань Львівщини, на якому ухвалено заяву щодо підтримки кандидатури Віктора ЮЩЕНКА на посаду Президента України.

В заяві, яка була розповсюджена серед журналістів перед прес-конференцією, зазначається, що “благородна місія (йдеться про В.ЮЩЕНКА - УНІАН) відродити національну пам’ять і український дух породжує люту ненависть українофобів як в Україні так і за її межами”. “Саме така позиція українського Президента, його європейські орієнтири, спровокували керівника сусідньої держави (йдеться про звернення Президента РФ МЕДВЕДЄВА - УНІАН) до брутального і цинічного звернення, адресованого українцям”.

В заяві сказано: “щоби остаточно не випустити України зі сфери свого впливу, Москва відверто бажає бачити в другому турі президентських виборів своїх вірних друзів - ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО”. В документі зазначено, що “один з них стане Президентом, інший – прем’єр-міністром, а в парламенті, нарешті, офіційно сформується коаліція БЮТ-Партії регіонів у складі конституційної більшості”. “Буде прийнято спільно опрацьований проект Конституції, головним юридичним консультантом якої є близький друг Володимира ПУТІНА (йдеться про прем’єр-міністра РФ – УНІАН) Віктор МЕДВЕДЧУК”, - сказано в заяві.

В ній також наголошується, що за такого розвитку подій “статус Малоросії нашій державі забезпечений”. “Усвідомлюючи це, ми закликаємо всіх, кому дорога наша державність, наші ідеали і цінності, майбутнє наших дітей, не допустити цього зловісного сценарію”, - йдеться в заяві. В ній міститься заклик підтримати В.ЮЩЕНКА на посаду Президента, оскільки він “людина, яка від плоті, крові і духу є українцем і здатна з нашою допомогою будувати національну, демократичну, правову європейську державу, відстоювати її соборність, безпеку і процвітання”.

Під цією заявою підписалися, зокрема, чотири Герої України - Мирослав СКОРИК, Юрій ШУХЕВИЧ, Роман ІВАНИЧУК, Борис ВОЗНИЦЬКИЙ та дружина В’ячеслава Чорновола - Атена ПАШКО.

Проректор Львівської комерційної академії, професор, доктор історичних наук Степан ГЕЛЕЙ на прес-конференції зазначив, що не відповідають дійсності заяви про те, що рейтинг у В.ЮЩЕНКА низький. “У нас в Галичині цей рейтинг надзвичайно високий”, - підкреслив він. Він зауважив, що часто говорять про необхідність примирення між В.ЮЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО, і наголосив: не реально, оскільки “ЮЩЕНКО та ТИМОШЕНКО – це дві моралі, це два абсолютно протилежні світогляди, тому про примирення тут мови не може бути”.

У свою чергу професор Львівського національного університету імені І.Франка, доктор філософських наук Анатолій КАРАСЬ також зазначив, що В.ЮЩЕНКО зробив багато в Україні для розвитку свободи та демократії.