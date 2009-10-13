Депутат Кендзьор: Москва хоче бачити в другому турі Януковича і Тимошенко
На Львівщині збирають підписи за Ющенка
Ряд представників партій та громадських організацій Львівської області виступають за підтримку кандидатури чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.
Як наголосив на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР, “абсолютно реально Віктору ЮЩЕНКУ перемогти у цих президентських перегонах”.
Він зазначив, що “українська нація не є нацією самовбивців” і вона розуміє, що В.ЮЩЕНКО надає пріоритет “національним цінностям, ідеалам”. За його словами, саме нинішній Президент України “приніс у наше життя і свободу слова і початки демократії”. Я.КЕНДЗЬОР підкреслив, що сьогодні “крок за кроком, особливо в Галичині, відчуваємо радикальний поворот до постаті В.ЮЩЕНКА після періоду певного розчарування”.
Він також повідомив, що в неділю відбулося засідання повноважних представників обласних організацій політичних партій, громадських об’єднань Львівщини, на якому ухвалено заяву щодо підтримки кандидатури Віктора ЮЩЕНКА на посаду Президента України.
В заяві, яка була розповсюджена серед журналістів перед прес-конференцією, зазначається, що “благородна місія (йдеться про В.ЮЩЕНКА - УНІАН) відродити національну пам’ять і український дух породжує люту ненависть українофобів як в Україні так і за її межами”. “Саме така позиція українського Президента, його європейські орієнтири, спровокували керівника сусідньої держави (йдеться про звернення Президента РФ МЕДВЕДЄВА - УНІАН) до брутального і цинічного звернення, адресованого українцям”.
В заяві сказано: “щоби остаточно не випустити України зі сфери свого впливу, Москва відверто бажає бачити в другому турі президентських виборів своїх вірних друзів - ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО”. В документі зазначено, що “один з них стане Президентом, інший – прем’єр-міністром, а в парламенті, нарешті, офіційно сформується коаліція БЮТ-Партії регіонів у складі конституційної більшості”. “Буде прийнято спільно опрацьований проект Конституції, головним юридичним консультантом якої є близький друг Володимира ПУТІНА (йдеться про прем’єр-міністра РФ – УНІАН) Віктор МЕДВЕДЧУК”, - сказано в заяві.
В ній також наголошується, що за такого розвитку подій “статус Малоросії нашій державі забезпечений”. “Усвідомлюючи це, ми закликаємо всіх, кому дорога наша державність, наші ідеали і цінності, майбутнє наших дітей, не допустити цього зловісного сценарію”, - йдеться в заяві. В ній міститься заклик підтримати В.ЮЩЕНКА на посаду Президента, оскільки він “людина, яка від плоті, крові і духу є українцем і здатна з нашою допомогою будувати національну, демократичну, правову європейську державу, відстоювати її соборність, безпеку і процвітання”.
Під цією заявою підписалися, зокрема, чотири Герої України - Мирослав СКОРИК, Юрій ШУХЕВИЧ, Роман ІВАНИЧУК, Борис ВОЗНИЦЬКИЙ та дружина В’ячеслава Чорновола - Атена ПАШКО.
Проректор Львівської комерційної академії, професор, доктор історичних наук Степан ГЕЛЕЙ на прес-конференції зазначив, що не відповідають дійсності заяви про те, що рейтинг у В.ЮЩЕНКА низький. “У нас в Галичині цей рейтинг надзвичайно високий”, - підкреслив він. Він зауважив, що часто говорять про необхідність примирення між В.ЮЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО, і наголосив: не реально, оскільки “ЮЩЕНКО та ТИМОШЕНКО – це дві моралі, це два абсолютно протилежні світогляди, тому про примирення тут мови не може бути”.
У свою чергу професор Львівського національного університету імені І.Франка, доктор філософських наук Анатолій КАРАСЬ також зазначив, що В.ЮЩЕНКО зробив багато в Україні для розвитку свободи та демократії.