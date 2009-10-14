Соціологія: у Києві найменше відторгають Гриценка

Серед претендентів на президентське крісло найменший “рейтинг відторгнення” зафіксовано в Анатолія ГРИЦЕНКА –12%. Водночас найвищий “рейтинг відторгнення” серед діючих політиків – у київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 61%. Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування «Політичні вподобання киян», проведеного компанією «GFK-Ukraine» серед жителів столиці на замовлення Центру політичного консалтингу.

За результатами опитування, на виборах Президента в Києві перемогла б Юлія ТИМОШЕНКО (23%), за Вітора ЯНУКОВИЧА проголосувало б 12%, за Арсенія ЯЦЕНЮКА – 8%, за Віктора ЮЩЕНКА – 3%, за Анатолія ГРИЦЕНКА та Володимира ЛИТВИНА – 2%, не визначилися – 20%, проти всіх – 15%.

Якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, переміг би Віталій КЛИЧКО (26%), за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА проголосувало б 10% киян, за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 6%, за А.ГРИЦЕНКА і Олександра ТУРЧИНОВА – 3%. 20% – не визначилися з кандидатурою, 7% – проголосували б проти всіх.

Стать суттєво впливає на політичні преференції. Так, згідно з результатами опитування, жінки значно більше, ніж чоловіки симпатизують Миколі КАТЕРИНЧУКУ й О.ТУРЧИНОВУ, а чоловіки – В.КЛИЧКУ та А.ГРИЦЕНКУ.

На виборах до Київради, якби вони відбувалися зараз, лідирує Блок Кличка

(21%), далі – БЮТ (16%), Партія регіонів ( 9%) та Блок Яценюка «Фронт змін» (6%). Шанси подолати 3-відсотковий бар’єр мають також Блок Литвина (по 4% у кожного) та Блок Гриценка (3%). Ще не визначилися – 18% киян, проголосують проти всіх – 6%.

На виборах у районні ради столиці за БЮТ проголосувало б 14% киян, за Блок Кличка 11% (удвічі менше, ніж на виборах до Київради), за Партію регіонів – 8%, за блок Яценюка – 4%, за КПУ, Блок Литвина та Блок Гриценка – 2%. Жителів столиці, які не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах до районних рад, – 39% (що удвічі більше, ніж на виборах до міськради), таких, що проголосують проти всіх, – 5%.

Як вважає директор Центру політичного консалтингу Денис ДЕНИСЕНКО, одна з головних тенденцій, які виявило дослідження, у Києві спостерігається посилення позицій нових політичних фігур.

На тлі втоми киян від постійної політичної боротьби, вважає він, важливим чинником стає “не тільки готовність виборця проголосувати за ту чи іншу кандидатуру, а й взагалі елементарне сприйняття політиків”. Це передусім свідчить про електоральний потенціал тієї чи іншої кандидатури. Дослідження, за словами експерта, показує, що “саме в цьому вимірі прихильності відчутно посилилися позиції так званих нових облич української політики, які не мають за собою «компроматного шлейфу» залежності від олігархічних структур та не асоціюються в свідомості електорату з причетністю до корупції”. “Зокрема, привертає увагу зростання позитивних показників для А.ГРИЦЕНКА – у нього найменші рейтинги відторгнення. Крім того, згідно результатів опитування, вже зараз 48% опитаних киян не відкидають можливості проголосувати за кандидатуру А.ГРИЦЕНКА, а близько 7% симпатизують йому. Очевидно, що конкуренція за політичну прихильність киян зі зростанням рейтингів А.ГРИЦЕНКА серйозно загостриться”, – сказав Д.ДЕНИСЕНКО.

На думку експерта, відчутні зміни електоральних симпатій киян мають підтвердити вже наступні вибори депутатів районних рад столиці, що відбудуться у 2010 році. Згідно з рішенням Конституційного суду, нагадав Д.ДЕНИСЕНКО, вибори мера Києва та Київради пройдуть у 2012 році. Наступного року в Києві обиратимуть лише депутатів районних рад. Саме ці вибори остаточно зафіксують зміни в електоральних настроях киян, вважає експерт.

Соціологічне дослідження «Політичні вподобання киян» було проведено 3–4 жовтня шляхом комп’ютеризованого телефонного опитування жителів столиці. Опитано 1000 респондентів методом випадкового набору телефонних номерів.

Компанія «GFK-Ukraine» спеціалізується на проведенні маркетингових досліджень по всій території України та входить до міжнародної дослідницької мережі GfK Group – четвертої за розмірами дослідницької групи у світі. GfK Group об’єднує 115 компаній у більш як 100 країнах світу.