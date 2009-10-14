У Києві проходить організований ВО «Свобода» марш за визнання УПА

У Києві проходить організований Вcеукраїнським об’єднанням «Свобода» Марш за визнання Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у марші беруть близько 4 тисяч осіб.

Наразі колона рухається вулицею Володимирською в напрямку Михайлівської площі.

Демонстранти несуть державні прапори, червоно-чорні прапори ОУН-УПА, а також партійні прапори ВО «Свобода».

Колону охороняють бійці спецзагону МВС «Беркут». Також працівники міліції на даний момент перекрили рух вулицями Софійська та Мала Житомирська.

Як повідомлялось, учасники маршу планують пройти до Майдану Незалежності, де буде проведено святковий концерт з нагоди Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та річниці створення УПА.