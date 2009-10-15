Концерт до 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

Сьогодні, 15 жовтня, о 18:00 у національному палаці мистецтв «Україна» (вул. В.Васильківська, 103) ветеранів Другої світової війни привітають з Днем визволення України від фашистських загарбників.

Ініціатор проекту - політик, економіст та громадський діяч Сергій ТІГІПКО.

На жаль, українська влада проігнорувала ювілей визволення України. Крім того, минулого року свято навіть намагалися вилучити зі списку державних. Відтак байдуже ставлення до цієї дати стимулювало створення Громадського комітету святкування 65-ліття Визволення України. Долучитися до діяльності недержавної організації запрошені усі небайдужі – і ті, хто може профінансувати подібні акції у своїх регіонах, і ті, хто мають вільний час провідати ветеранів.

Телефон прямої лінії: 8-800-502-76-20.

15 жовтня на концерті виступатимуть заслужені та народні артисти Тетяна ПІСКАРЬОВА, Олександр ВАСИЛЕНКО, Надія КРУТОВА-ШЕСТАК, квартет «ГЕТЬМАН», Валентина СТЕПОВА, Іво БОБУЛ, Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України.

Для акредитації звертайтеся до представника прес-служби Тетяни КОЗИРЄВОЇ за телефоном: (067) 507-55-23.