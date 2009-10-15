Гендиректор "Артеку": нічого такого на території центру не могло бути

Міжнародний дитячий центр “Артек” не має жодного відношення до кримінальної справи, яка розслідується за фактами насильства над дітьми в одній із сімей.

Про це сьогодні прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор Державного підприємства “Міжнародний дитячий центр “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ.

“Нічого такого на території центру не відбувалося і не могло бути в принципі”, - наголосив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він не виключив, що пов’язування території “Артеку”, його співробітників зі скандалом навколо розслідування кримінальної справи за фактами насильства над дітьми є реалізацією технології «брудної політичної боротьби» з метою дискредитації політичних опонентів, а також подальшого захоплення земель та об’єктів на південному узбережжі Криму.

Б.НОВОЖИЛОВ зауважив, що йому відомо про розслідування цієї кримінальної справи, за якою звинувачується у насильстві над своїми прийомними дітьми відомий журналіст, який був редактором журналу “Артек” і відпочивав разом з цими дітьми на території центру на законних підставах.

“Я не знаю і не можу знати, що трапилося у цій сім’ї...”, – сказав Б.НОВОЖИЛОВ.

За словами гендиректора, “усі діти в “Артеку” упродовж 24 годин на добу перебувають на території, що охороняється, під наглядом і контролем дорослих”.

Також, повідомив Б.НОВОЖИЛОВ, територію центру охороняють і контролюють 130 співробітників міліції і 90 працівників цивільної охорони.

“Безпека дитини завжди була найголовнішим пріоритетом роботи “Артеку”, – наголосив він.

“Я категорично не допускаю, що діти могли залучатися до якихось порнозйомок – це неможливо. Я звертаюся до всіх, у кого залишилася хоч крапля совісті: ми сьогодні вбиваємо “Артек”, - сказав Б.НОВОЖИЛОВ і додав, що співробітники центру «облиті таким брудом, від якого відмитися буде дуже складно».

Він заявив, що “політики, які розповсюджують брехливу інформацію про “Артек”, ставлять під удар не лише репутацію центру, але й усієї держави”.

На думку Б.НОВОЖИЛОВА, “перше, що повинні зараз зробити усі чиновники і політики, причетні до цього скандалу, це заспокоїти дітей і батьків і сказати: “Артек” є найбезпечнішим місцем у світі для дитячого відпочинку”.