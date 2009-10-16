Розпорошення голосів загрожує демократичному вибору України?

Представники інтелігенції Черкаської області закликають лідерів усіх політичних сил підтримати єдиного кандидата у президенти України – прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, оскільки розпорошення голосів між представниками демократичного табору загрожує демократичному вибору України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення було прийнято сьогодні на зібранні інтелігенції та відомих людей Черкащини у Соснівській районній раді.

Заслужений лікар України, головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру Віктор ПАРАМОНОВ заявив, що «саме зараз повинна гучномовно заявити про себе національна інтелігенція, яка, будучи носієм істинних патріотичних почуттів, має довіру народу. Вибір інтелігенції – при всій її сьогоднішній матеріальній злиденності – має надзвичайно високий моральний ценз. У нинішню політику повірити важко. Але є політики, у яких варто вірити. Це Юлія ТИМОШЕНКО. У нас серед 30 тисяч медиків більша частина підтримують нашого прем’єр-міністра».

Під зверненням поставили підписи 385 відомих людей Черкащини.