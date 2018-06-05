У Кільчицької купили свиню за 140 тисяч

Донька Ківалова продала свиню дочці Черновецького... «Без чорного хліба з салом не можу заснути», - сказав Шуфрич. Грошей на пологовий будинок депутат не дав... Репортаж зі свинячого параду

До столичного казино з`їжджаються дорогі авто. Українські селебріті поспішають на аукціон. Тут сьогодні торгують “зоряними” свинями.

Піг-парад - авторський проект відомого ресторатора і за сумісництвом дружини футболіста Владислава Ващука Маргарити Січкар.

За її ініціативою ось вже вчетверте представники українського бомонда розмальовують гіпсові скульптури свиней у натуральну величину, а виручені на аукціоні гроші віддають на доброчинність. Цього разу всі кошти підуть на ремонт післяпологових палат столичного пологового будинку №1.

Вірна заступниця столичного глави Ірена Кільчицька сьогодні в ролі покупця і продавця свині.

- Яку пацю для себе пригледіли? - питаю у неї.

- Мене журналісти ніяк не пускають до зали, не можу подивитися на інших свиней.

- А свою за скільки продати хочете?

- Орієнтуватимуся по ситуації в залі, яким буде настрій гостей. Якщо даватимуть більше, ніж я задумала, я, звичайно, поступлюся.

- А вам у житті свиню часто підкладають?

- Дуже часто, буквально на кожному кроці: і в політиці, і в бізнесі, і в особистому житті.

Зала поступово заповнюється потенційними учасниками торгів. За столиком №32 влаштувалися депутаты-“регіонали” Нестор Шуфрич та Ірина Бережна.

- Несторе Івановичу, прийшли свиню прикупити? - питаю у політика.

- Прийшов підтримати доброчинну акцію. Думаю, немає нічого красивішого, ніж народження дитини. Я сподіваюся, що грошей на цьому аукціоні буде зібрано більше, і вони будуть направлені на дуже красиву і благородну мету. Я спробую купити порося, яке зробила наша колега Ірина Бережна. Як мінімум - обіцяю підняти ціну, а якщо вдасться – то й купити.

- Вже думали, куди поставите покупку?

- В офісі. Сподіваюся, мої два сини ще побачать сестричку або братика, і тоді ця свинка стане в пригоді.

- А вам часто свиню підкладали?

- Мене сьогодні запитали, чи встановив би я свиню на Майдані. Я сказав, що це до мене вже зробили в 2004 році.

А ще Шуфрич розповів, як любить свинину.

- Не можу заснути поки не з`їм чорного хліба, сала й часнику з квашеною капустою і огірочком. - зізнався «регіонал». - Зараз згадую слова нашого спікера (колишнього) Івана Плюща, який сказав, що в житті з`їв стільки сала, що вже соромно свиням в очі дивитися. У мене приблизно така сама ситуація.

Коридором проходить новоспечена дружина головного комуніста країни Оксана Ващенко разом з учасницею Піг-параду ресторатором Оксаною Єлмановою.

- Я прийшла підтримати Оксану, вважаю, у неї найкрасивіша свинка з петриківським розписом, - розповіла дружина Симоненка.

- Підтримати морально чи матеріально?

- Морально. Я тільки сьогодні дізналася про доброчинну акцію. Буду недовго, поїду додому зустрічати чоловіка. Петро Миколайович повертається з відрядження з Криму.

Торги почалися. Перший лот - свиня, розфарбована у вигляді футбольного м`яча, - своєрідний символ Євро-2012.

- Вона вгадує рахунок гри у футболі, - інтригувала потенційних покупців автор роботи, заступник міністра у справах сім`ї, молоді й спорту Тетяна Кондратюк. – Тому, хто її купить розповім, що потрібно зробити, щоб його дізнатися.

Футбольну свиню придбав за 20 тисяч гривень молодий чоловік на ім`я Роман. Новий власник зізнався, що футбол не любить, а свинку купив виключно для сина.

Наступною продавала свою пацю “найапетитніша” телеведуча Даша Малахова.

- Я робила її власними руками, в стилі декупаж. Вона не розмальована, а обклеєна картинками з дитячих книг сина, рецептами з кулінарної книги 1956 року, - активно рекламувала свій товар Малахова і додала: - Та людина, яка купить свиню, отримає в подарунок і мене як доважок на один вечір. Я прийду до вас додому і приготую вечерю осіб на десять.

Але, незважаючи на ораторську майстерність Даші й обіцяний бонус, її свиню вдалося продати лише за 16 тисяч гривень.

- Я буду тиснути на те, що я режисер і продюсер, - відразу заявила Оксана Байрак. - Моя свинка - найсексуальніша, тому що вона чорна й струнка і найстильніша, оскільки витримана в двох кольорах. На свинці золотою фарбою залишено відбитки рук зірок шоу-бізнесу Росії та України: Дмитра Харатьяна, Лариси Вдовиченко, Ірини Білик, Володимира Горянського, Гаріка Кричевського, вашої покірної слуги, Ольги Сумської, співачки Галліни і мого обожнюваного, найкрасивішого чоловіка України - Олексія Дівєєва-Церковного.

Як бонус до свині Байрак пообіцяла, невелику, але “смачну” роль в одному з своїх фільмів. У результаті за роботу Байрак вдалося виручити 80 тисяч гривень.

Свою свиню вийшла продавати Кільчицька, запевнивши гостей, що народжувати третю дитину буде в пологовому будинку №1.

- Зі своїм агресивним образом, який мені намалювали ЗМІ, - це неправда, але він мені подобається - я обіцяю не приходити до того, хто купить мою свинку, - жартувала Ірена.

Вартість свині Кільчицької швидко зростала. У боротьбі за лот брала участь і донька Черновецького Крістіна. Але після суми в 40 тисяч – зійшла з дистанції.

- Це Оніщенко? - вдивляючись в ім`я учасника торгів, запитувала Кільчицька.

І коли виявилось, що це й справді банкір Олександр Оніщенко, заступниця мера констатувала:

- Напевно йому від мене щось треба...

- Земля в центрі Києва, - підказав ведучий.

Врешті-решт і Оніщенко відступив, але Кільчицькій вдалося виручити за свиню 140 тисяч гривень.

У дизайнера Катерини Шаховської за 35 тисяч купила роботу колишня дружина Василя Горбаля співачка Галліна. Безкоштовним додатком до свинки було пошиття дизайнерської сукні.

Дочка відомого «лічильника» нардепа Сергія Ківалова Тетяна продала пацю своїй подрузі - доньці Черновецького.

За неї Крістіна виклала 120 тисяч. Коли йшли торги по лоту Бережної, Шуфрич запропонував 20 тисяч. А ось Оніщенко розщедрився на 200 тисяч - свиня дісталася йому. Святослав Вакарчук і Світлана Лобода не змогли бути присутнім при продажі своїх свинок, а їх відеозвернення не мали успіху серед публіки, тому виручка від робіт українських зірок була невелика - 12 і 20 тисяч гривень відповідно. Загалом, за продаж 17 гіпсових свиней організатори аукціону, за підрахунками журналістів, вторгували 1 мільйон 14 тисяч гривень.

...Чиновники не зрадили своєму іміджу, і навіть на благодійному аукціоні не дотримали обіцянок - ані Шуфрич, ані Кільчицька розмальованою свинею так і не розжилися.

Анна Ященко

Фото - Олександра Синиці, УНІАН