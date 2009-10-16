Фельдман знає, де зосереджено основний антикризовий капітал України

Народний депутат, засновник Міжнародного добродійного фонду свого імені Олександр ФЕЛЬДМАН переконаний, що саме в сфері доброчинності сьогодні зосереджено основний антикризовий капітал України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН заявив на відкритті 1-ї міжнародної конференції «Доброчинність: альтруїзм чи розумний егоїзм», яка проходить у Києві. Конференція організована діловим журналом «Эксперт» у партнерстві з МБФ «Фонд Олександра Фельдмана».

«На мій погляд, нинішній період економічної кризи і високих політичних очікувань напередодні президентських виборів є найкращим часом для осмислення існуючих проблем і розробки проектів майбутніх державних рішень», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він переконаний, що «саме в полі доброчинної діяльності сьогодні зосереджений основний антикризовий капітал України».

За словами народного депутата, це, насамперед, молоді активні люди, котрі бажають змінити життя своєї країни; ефективні менеджери, які, окрім кар`єрних мотивів, відчувають ще і власну громадянську місію; талановиті вчені і сміливі мислителі, яким держава не може приділити належної уваги і скласти шану; ідеї і ресурси, до яких немає справи політичним партіям і бізнесу з коротким горизонтом планування.

«Ми не можемо вирішити одним махом усі існуючі проблеми. У нас не вистачить коштів, аби замінити собою державу. Але це не означає, що ми повинні упустити унікальний шанс на розробку проектів реформ у доброчинній сфері і на включення доброчинності в новий контекст післявиборчої і післякризової перебудови України», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.