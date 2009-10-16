Ющенко подякував меру Брюсселя за «Пісяючого хлопчика» у вишиванці
16:09, 16 жовтня 2009Політика
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"Свідчення особливого ставлення..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував меру Брюсселя за те, що під час візиту української офіційної делегації до Бельгії символ Брюсселя - всесвітньо відому скульптуру «Manneken Pis» («Пісяючий хлопчик») - було одягнуто в українську вишиванку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час заяви для преси у Брюсселі.
«Сьогодні брюссельський хлопчик одягнув український козацький костюм», - сказав Президент. За його словами, це є свідченням особливого ставлення бельгійців до України. «Ми високо цінуємо цей ваш крок», - сказав він.
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