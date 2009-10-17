Експерти: починається ланцюгова реакція брудної виборчої кампанії

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО прогнозує, що взаємні звинувачення політичних сил під час виборчої кампанії продовжуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав на засіданні клубу політологів на тему: “Старт виборчої кампанії: порядок денний виборів і громадські очікування”.

За його словами, починається “ланцюгова реакція брудної виборчої кампанії». “Мало того, що немає жодного тижня без скандалів, так тепер гострота, градус скандалів підвищується. Зараз під ударом чергового скандалу опинився БЮТ, але, я вас запевняю, що у відповідь удар не змусить себе чекати. Ступінь чорнушності, бруду тільки наростатиме, це неминуче”, - сказав політолог.

Він також не виключив, що “перевантаженість” виборців рекламною кампанією кандидатів у Президенти може призвести до зниження явки на виборах.

“Перевантаженість рекламою, яка збільшуватиметься у міру наближення до дати виборів, може дати ефект, який спрацював на київських виборах, коли кількість тих, хто не визначився до кінця кампанії, зросла, і це призвело до різкого зниження явки виборців”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Окрім того, на його думку, можуть “спрацювати свята, коли на Новий рік люди захочуть усамітнитися у приватній обстановці, а тут їх вантажать виборами, і кандидати непроханими гостями лізуть за святковий стіл”.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що виборці при голосуванні за того чи іншого кандидата у ході нинішніх президентських виборів керуватимуться особистим ставленням до кандидатів.

“Мотивація вибору людей, які вирішать, хто ж стане Президентом, значною мірою, може навіть на 90%, визначається особистим ставленням до кандидата і не визначається ані економічним самопочуттям, ані падінням валюти, ані проблемами відносин з Росією. Дуже багато залежатиме від деталей психологічної поведінки цих героїв в останній період кампанії”, - сказав він. Політолог також вважає, що люди голосуватимуть за того кандидата, хто “менш небезпечний” для них.

Він вважає, що слова, сказані лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ одному з журналістів: “Не базікай”, негативно позначаються на його іміджі як претендента в кандидати в Президенти, так само як і вислів Юлії ТИМОШЕНКО про те, що “я прийду і з усіма розберуся”. “Команди кандидатів має розуміти, що головне переконати людей, що з ними не збираються розбиратися, і базікати можна буде”, - додав він.