Віхи тижня. Скандал з педофілами затьмарив все інше
Ющенко підраховує досягнення на своєму посту... Янукович розривається між спокусою створити коаліцію і страхом потрапити в пастку... Тимошенко відвідує святі місця...
Ющенко напередодні старту виборчої кампанії підраховує досягнення на своєму посту... Янукович розривається між спокусою створити коаліцію і страхом потрапити в пастку... Тимошенко відвідує святі місця...Чи вірите ви, що педофілами можуть бути представники тільки однієї політичної сили, а їх опоненти викривають жахливий злочин напередодні старту президентської кампанії виключно через прагнення домогтися справедливості? Якщо не вірите, то невдовзі вас постараються в цьому переконати. Трибуну Верховної Ради найближчим часом не блокуватимуть, а сам парламент стане чимось на зразок військово-польового суду, готового ухвалювати вироки і приводити їх у виконання буквального на полі бою. В даному випадку - політичної сутички. Для розминки завзяті парламентарії оприлюднили імена хлопчика та дівчинки, які стали жертвами збоченців. Україна перебуває в шоковому стані - від результатів експертизи, від брудних припущень, від холоднокровного цинізму тих, хто «консервував» справу, щоб розкрити її ближче до старту президентської кампанії, і тих, хто боїться втратити свої крісла.
Скандал з педофілами, поза всяким сумнівом, вплине на хід президентської кампанії. Найстрашніше - якщо він стане її своєрідним камертоном, відкриє сезон викиду неконтрольованого й нещадного в своїй розгнузданості компромату. При такому розкладі про політичну ситуацію в Україні можна буде сказати тільки одне: до другого туру президентських виборів уся країна повністю буде покрита в`язкою компроматною масою, і центром удару стануть штаби кандидатів у президенти.
|Юлія Тимошенко біля Стіни Плачу в Єрусалимі, 17 жовтня.
Не менш енергійно готується до президентських виборів Віктор Ющенко. Діючий глава держави пообіцяв у Бельгії, що вони пройдуть відкрито і демократично. Поки ж президентські протоколісти підбирають події за участю Віктора Андрійовича з прицілом на націонал-демократичний електорат. І святкування Покрови на Волині, і відкриття відновленої резиденції Богдана Хмельницького в Чигирині дозволили Ющенку не тільки кинути докір нинішній «непатріотичній» владі, але й назвати своїм основним досягненням на президентському посту відновлення історичної пам`яті українців.
|Андрій Кислинський
Помітно пожвавився інший силовик. Юрій Луценко, який кілька років тому був президентським фаворитом сьогодні дорікає Вікторові Ющенку за необ`єктивну оцінку роботи МВС. Її причини Юрій Віталійович бачить у прагненні глави держави дезорганізувати роботу міліційного відомства. Якщо Ющенко й справді має такі плани, то йому не варто докладати зусиль до відставки Луценка: той без сторонньої допомоги упевнено перетворюється на міністра політичної доцільності.
|Віктор Янукович
Євген Магда