Січень буде складним для Партії Регіонів

Астрологічний прогноз для України з 25 по 31 грудня

Що було...

Цитата з минулого прогнозу (18.12.2006): "Цей етап у подібних ситуаціях найчастіше проходить в атмосфері неможливості ухвалити остаточні рішення. Суперечки трохи слабшають, оскільки учасники починають розуміти, що ситуація безвихідна, і явних можливостей для компромісів немає. З`являються інтуїтивні рішення про те, щоб відмовитися від якихось проектів, або навіть обмежити контакти і відносини ".

Така ситуація склалася з ухваленням деяких законів. Тут необхідно ще раз нагадати, що ці конфлікти не є фатальними. Вони зумовлені особливостями декількох ситуацій, що склалися на даний час. В майбутньому цілком можливо буде знайти компроміси якщо не у всіх, то, принаймні, більшості спірних питань.

Цитата з минулого прогнозу (18.12.2006): "Для "Нашої України" цей тиждень вдалий в плані ухвалення якихось економічних рішень, а також для організації системи управління".

"Наша Україна" сформувала нову президію, обране нове партійне керівництво.

Що буде...

Цей тиждень буде вдалим для діяльності правлячої коаліції. Є можливість продовження зміцнення міжпартійних відносин, про які йшлося в минулому прогнозі (18.12.2006). Крім того, ця подія сприятливо вплине на вирішення якихось економічних питань. Є ознаки того, що в рамках цієї ситуації можлива співпраця парламентської більшості і Віктора Ющенка. Причому, для Віктора Ющенка ця ситуація також буде сприятливою.

Цікаво те, що ця вдала діяльність правлячої коаліції також повинна створити сприятливу обстановку для того, щоб і опозиція налагодила якісь міжпартійні відносини. Вже зараз можна припустити, що в рамках цієї ситуації може йтися про налагодження відносин опозиції, Народного Руху України і Української Народної Партії. В найближчому майбутньому, швидше за все, в січні 2007 року, може бути підписаний міжпартійний договір між цими політичними силами.

У Партії Регіонів зараз проходять складні процеси, які почалися ще на початку 2006 року. Більшою мірою це стосується зовнішньопартійних відносин, хоча не можна виключати вплив цієї події і на внутріпартійне життя. З астрологічної точки зору ця ситуація виглядає, як складнощі в міжпартійних, або інших відносинах, викликані тим, що Партія Регіонів намагається налагодити стосунки, засновані на пріоритеті колективних інтересів, але вони не співпадають з особистими, або груповими інтересами якихось партнерів. Немає жодних ознак того, що ці проблеми пов`язані з однією з парламентських партій, або парламентських коаліцій. Поки що не вдається точно визначити за допомогою астрологічних методів тих, хто може мати відношення до цієї ситуації. У будь-якому випадку, ці проблеми вже втрачають актуальність для Партії Регіонів. Спроби знайти компроміс впродовж усього 2006 року виявилися безуспішними, і, швидше за все, вже наступного року ПР істотно обмежить якісь відносини. Тоді ці проблеми перестануть викликати неспокій у партії. Ця ситуація не нова. Ті, хто добре поінформований про життя партії, мали б уже добре її вивчити.

Загалом, цей тиждень напевно виявиться пасивним для політичної діяльності - виходячи з астрологічних чинників, а також напередодні свят, що наближаються, і парламентських канікул.

Астрологічний прогноз для України на січень 2007 року

Що було...

Цитата з прогнозу на грудень 2006 (4.12.2006): "У другій половині грудня для України може виникнути складна ситуація, пов`язана з інформаційними конфліктами. Швидше за все, це будуть просто неконструктивні суперечки, викликані недостовірною інформацією. Тут йдеться про зовнішньополітичні відносини, але ці події можуть бути пов`язані також з внутрішньополітичними мотивами, зокрема, з суперечками щодо політичної реформи, або з іншими аналогічними питаннями".

У другій половині грудня були суперечки з приводу відміни політичної реформи, через кадрові питання, НАТО, бюджет. Швидше за все, виникне необхідність будувати нові відносини з Туркменією.

Що буде...

В цілому січень 2007 року - складний місяць для діяльності у сфері політики. Це стосується і подій, і того, що в січні можуть накопичуватися причини, які підготують конфліктні ситуації лютого. У першій половині січня в психіці може виявлятися схильність до недовіри, що може привести до розриву зв`язків, якщо будь-яка зі сторін буде активно і наполегливо відстоювати свої інтереси. У другій половині січня можливі гострі реакції на втручання в особисті справи, сильні суперечки.

Зовнішня політика . Незважаючи на складну психологічну обстановку, січень має бути вдалим місяцем для зовнішньополітичного життя України. Можна припустити тематику ситуацій, які повинні складатися вдало для країни. Це ситуації, пов`язані з ймовірним поліпшенням відносин України і Євросоюзу (політика і економіка), зокрема з питаннями, що стосуються економічних свобод (можливо, навіть щодо вільних економічних зон), Кореї, Швеції, Франції (енергетика), Польщі (туризм, робочі місця). Також можливе якесь не дуже значне економічне співробітництво з США. З близького зарубіжжя найбільш імовірні події, сприятливі для економічного співробітництва України і Казахстану. У подіях, що стосуються активізації зовнішньої політики України в січні, має брати участь і Росія, але наразі поки важко припустити, у якій сфері, і в якій якості.

Разом з тим, існує ймовірність того, що сама Україна може бути певною мірою пасивна у сфері зовнішньої політики через зосередження на внутрішньополітичних подіях. У цьому випадку можуть бути згаяні певні можливості.

Крім того, необхідно врахувати, що в прогнозі можливі неточності у визначенні акцентів на конкретні країни і сфери співпраці. Тобто, в січні можуть також активізуватися зовнішні відносини з країнами, не зазначеними в прогнозі.

Все це готуватиметься в першій половині січня, а в другій половині місяця можна чекати плавного посилення активності в зовнішній політиці. Реальних результатів цих подій можна очікувати вже в лютому.

Внутрішня політика . Правляча коаліція буде й надалі розвивати і зміцнювати міжпартійні і внутріпартійні відносини, реалізовувати рішення в економіці, які були сформульовані в грудні. Крім того, вона матиме якісь вдалі рішення в інформаційній сфері, швидше за все, вони також стосуватимуться економічних питань.

Січень може виявитися складним для Партії Регіонів. Клопотів будуть завдавати суперечки, складнощі в налагодженні міжпартійних відносин. У партії може бути ухвалене рішення про необхідність відмовитися від певної співпраці, хоча на спроби налагодити ці відносини пішла вся друга половина 2006 року. Тільки у лютому будуть прийняті кілька дуже вдалих рішень, які створять умови для часткової компенсації цих проблем.

Для опозиції січень вдалий в плані налагодження міжпартійних відносин, аж до планів створити якусь нову коаліцію. Цей процес вимагатиме тактовності і врахування інтересів партнерів, оскільки впродовж місяця можуть виникати суперечки через повноваження і втручання у внутрішні справи партнерів.

У другій половині грудня звучала критика відносно Конституційної реформи. Ця ситуація розвиватиметься впродовж усього січня. Тільки у лютому можуть бути знайдені рішення, але зі змінним успіхом. Тобто, в лютому будуть сформульовані нові претензії до реформи, але в той же час знайдуться і вдалі способи вирішення цих спірних питань.

Астролог Вадим Феофанов