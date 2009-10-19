Тігіпко розказав, як уряд одним рішенням вдарив по двох галузях

Претендент на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що відмова уряду виплачувати аграріям компенсації за закупівлю добрив призвела до збитків в агропромисловому комплексі та хімічній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи інформацію Держкомстату про те, що за 9 місяців 2009 року виробництво азотних добрив в Україні зменшилося на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Випуск синтетичного аміаку за цей же період скоротився на 44,3%.

«Уряд позбавив агросектор компенсацій за закупівлю добрив до кінця нинішнього року. І одразу ж впало виробництво азотних добрив. Одним рішенням завдано збитків одразу двом найважливішим галузям», - зауважив С.ТІГІПКО.

За його словами, стрімке зростання цін на газ призвело до підвищення цін і на азотні добрива. Це вдарило по сільгоспвиробниках, виробниках добрив та всьому населенню, оскільки відповідно зростають і ціни на продовольство.

«Потрібна зрозуміла, прозора система заходів, яка б включала державні субсидії для покупців вітчизняних добрив. На виході ми отримаємо хімкомбінати, які працюють та сплачують податки, ефективне сільгоспвиробництво та доступні ціни на найважливіші продукти харчування. Внутрішній ринок спроможний затребувати весь обсяг азотних добрив, які виробляються в Україні. Сільське господарство поверне вкладені в нього ресурси сторицею», – впевнений С.ТІГІПКО.