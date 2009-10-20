Туреччина дозволила Газпрому вивчати дно Чорного моря в обхід України

Туреччина дозволила Росії проводити геологорозвідувальні роботи в своїй економічній зоні в Чорному морі в рамках реалізації проекту "Південний потік". Про це президент Туреччини Абдулла Гюль в телефонній розмові повідомив своєму російському колезі Дмитру Медведєву повідомляє прес-служба Кремля.

Гюль заявив, що турецький уряд ухвалив всі необхідні рішення про видачу дозволів на проведення геолого-розвідувальних робіт для будівництва газопроводу. У відповідь Медведев висловив подяку і заявив, що це рішення послужить подальшому зміцненню стратегічного характеру російський-турецьких відносин.

Туреччина дала попередню згоду на будівництво "Південного потоку" в своїх територіальних водах 6 серпня 2009 року. Відповідну угоду підписали прем`єр-міністри двох країн Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган. В обмін російська сторона підтримала проект "Самсун-Джейхан" - спорудження нафтопроводу між турецькими портами Самсун на Чорному морі і Джейхан на Середземному.

Передбачається, що після того, як Туреччина дала згоду на співпрацю, "Південний потік" зможе пройти в обхід України і, відповідно, постачання газу до Європи не залежатиме від цієї країни, нагадує Лента.ру.